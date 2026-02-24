Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Burdur’da feci kaza: 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı

Burdur’da feci kaza: 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı

09:1024/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
IHA
Sonraki haber

Burdur’da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada genç çiftten kadın hayatını kaybetti, erkek ise yaralandı. Otomobili sıkıştırarak kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Emek Mahallesi Bülten Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Y. (22) idaresindeki 20 SE 787 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı.


Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, otomobilde yolcu olan eşi Rabia Yalçın (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı otomobil sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Rabia Yalçın’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Kaza haberi alarak olay yerine gelen Rabia Yalçın’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza anında otomobili sıkıştırarak kazaya sebep olduğu iddia edilen 55 BZ 360 plakalı kamyonun sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan geçtiğimiz Ağustos ayında evlenen genç çift, düğünlerinde kaza yaptıkları otomobili kullandıkları öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

#Burdur
#Ölüm
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Motorine zam geldi: Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! Mazot, benzin ve LPG güncel fiyatlar