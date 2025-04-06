Ayrıca, okul grupları ve şirketler de bu eşsiz deneyime büyük ilgi gösteriyor. Öğrenciler için hem eğitici hem eğlenceli bir gün geçirme imkânı sunan park, aynı zamanda takım ruhunu güçlendirmeye yönelik kurumsal etkinliklerle firmaların tercihi haline gelmiş durumda.