Bursa'da piknik yaparken buldu: Müzeye getirince ortalık karıştı

16:229/02/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber

Bursa'da P.A. (50), piknik yaptığı sırada bulduğu 110 yıllık patlamamış top mermisini arkeoloji müzesine getirerek teslim etti.

Gürsu ilçesinde 10 gün önce arkadaşlarıyla piknik yapmak için ormana giden P.A., dolaştığı sırada toprak üzerinde bir demir parçası gördü. P.A., eline alıp incelediği ve top mermisi olduğunu öğrendiği demir parçasını, müzeye götürmek üzere evine getirdi.

İş yerinden izin alamadığı gerekçesiyle 10 gün boyunca top mermisini evinde saklayan P.A., bu sabah Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde bulunan arkeoloji müzesine giderek top mermisini teslim etti.

Top mermisini teslim alan görevlinin ihbarıyla müzeye; polis, bomba imha ekibi ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

110 yıllık olduğu ve patlamadığı tespit edilen top mermisi ekipler tarafından inceleme altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Bursa
#Top Mermisi
#Müze
