Bursa'da piknik yaparken buldu: Müzeye getirince ortalık karıştı

Gürsu ilçesinde 10 gün önce arkadaşlarıyla piknik yapmak için ormana giden P.A., dolaştığı sırada toprak üzerinde bir demir parçası gördü. P.A., eline alıp incelediği ve top mermisi olduğunu öğrendiği demir parçasını, müzeye götürmek üzere evine getirdi.