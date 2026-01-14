Camide anlaşılması zor hadise: Cemaat ne yaptıysa ikna edemedi günlerdir avluda kalıyor

Edinilen bilgiye göre yaklaşık bir ay önce uyku tulumu, battaniye ve bir çantadan oluşan eşyasıyla Efeler ilçe merkezinde bulunan 441 yıllık Hasan Çelebi Cami’nin son cemaat alanına yerleşen 40 yaşlarındaki bir kadını daha sıcak bir ortamda yaşamaya kimse ikna edemedi.