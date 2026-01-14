Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Camide anlaşılması zor hadise: Cemaat ne yaptıysa ikna edemedi günlerdir avluda kalıyor

Camide anlaşılması zor hadise: Cemaat ne yaptıysa ikna edemedi günlerdir avluda kalıyor

16:3514/01/2026, Çarşamba
G: 14/01/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Aydın’ın Efeler ilçe merkezinde bulunan Hasan Çelebi Camii’nin son cemaat mahallini mesken tutan bir kadın, günlerdir yaşamını burada sürdürüyor. Gerek belediye, gerekse Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün yardımlarını da geri çeviren kadının inadı kırılamıyor.

Edinilen bilgiye göre yaklaşık bir ay önce uyku tulumu, battaniye ve bir çantadan oluşan eşyasıyla Efeler ilçe merkezinde bulunan 441 yıllık Hasan Çelebi Cami’nin son cemaat alanına yerleşen 40 yaşlarındaki bir kadını daha sıcak bir ortamda yaşamaya kimse ikna edemedi.

Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 5 dereceye kadar düştüğü gecelerde bile yaşamını burada sürdüren ve ismi öğrenilemeyen kadının nerden geldiği ve kimi kimsesi olup olmadığı araştırılıyor.

Vatandaşlar, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün yardımlarını kabul etmeyerek cami avlusunda yaşamaya devam eden kadının hem kendine hem de cami cemaatine sıkıntı vermeye başladığını belirtti.

Vatandaşlar, "Yaklaşık 1 ay önce buraya geldi. Gece hava buz gibiyken bile burada yatıp kalkıyor. Durumunu görünce üzüldük, ilgili yerlere haber ettik. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri sıcak bir yer sunmak istedi.

Kadın kabul etmedi. Şimdi burada yatıp kalkıyor. Namaz kılınırken bile herkesin duyacağı şekilde müzik dinliyor. Ve caminin dış bölümündeki bazı alanlar tuvalet gibi kullanıldığı için ciddi sıkıntı yaşanmaya başladı" diye konuştu.

#Aydın
#Cami
#Hasan Çelebi Camii
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İmsak vakti sabah ezanı saati: 15 Ocak Perşembe namaz vakitleri