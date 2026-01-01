Yeni Şafak
Çorum'da Obruk Barajı Gölü'nün çevresi karla kaplandı

Çorum'da Obruk Barajı Gölü'nün çevresi karla kaplandı

18:351/01/2026, Perşembe
G: 1/01/2026, Perşembe
AA
Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Barajı Gölü ve çevresini kaplayan ormanlık alan beyaza büründü.


İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Aluçlu mevkisinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.






Kızılırmak Nehri üzerine kurulu Obruk Barajı'nın çevresindeki orman da beyaz örtüyle kaplandı.





Şehir merkezine 45 kilometre mesafedeki Obruk Barajı Gölü, doğal güzelliğiyle ön plana çıkıyor.




Çevresini saran çam ormanları sayesinde yeşil ve mavi tonların bir araya geldiği bölge, ziyaretçilerine yılın her mevsimi farklı güzellikler sunuyor.



Öte yandan, kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı Dodurga ilçesinde de kar manzaraları oluştu.

#Kar
#Manzara
#Baraj
