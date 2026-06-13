Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Davul zurnayla boşanmayı kutladı lokma dağıttı

Davul zurnayla boşanmayı kutladı lokma dağıttı

10:1113/06/2026, Cumartesi
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, anlaşmazlık nedeniyle açılan ve 5 yıldır devam eden boşanma davası sonuçlandı. Mahkemenin boşanma kararı vermesinin ardından 39 yaşındaki Çisem Arkun, davul zurna eşliğinde kutlama yaptı.

14 yıllık evliliğin resmen sona ermesiyle birlikte yeni hayatına adım atan Arkun, kararın ardından düzenlediği kutlamada çevredekilere lokma ikram etti.

Davul zurna eşliğinde oynayan Arkun, uzun süren hukuki sürecin sona ermesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Anlaşmazlık nedeniyle yollarını ayırma kararı alan çiftin boşanmasının kesinleşmesinin ardından gerçekleştirilen kutlama, ilçe merkezinde renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların da ilgiyle takip ettiği etkinlikte Arkun, yeni bir başlangıcı kutladığını belirtti.

Gönen’de alışılmışın dışında gerçekleşen boşanma kutlaması, çevredeki vatandaşlar arasında da ilgi uyandırdı. Davul zurna eşliğinde yapılan kutlama ve dağıtılan lokmalar, renkli görüntüler oluşturdu.

#Balıkesir
#Gönen
#Boşanma Davası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
meb.gov.tr: LGS 2026 SÖZEL soruları ve cevapları TAM LİSTE! Sözel ve sayısal LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?