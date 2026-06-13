Davul zurnayla boşanmayı kutladı lokma dağıttı

Anlaşmazlık nedeniyle yollarını ayırma kararı alan çiftin boşanmasının kesinleşmesinin ardından gerçekleştirilen kutlama, ilçe merkezinde renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların da ilgiyle takip ettiği etkinlikte Arkun, yeni bir başlangıcı kutladığını belirtti.