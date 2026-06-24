Dededen toruna geçen sır: Bir zamanlar bakır kazanda üretiyorlardı, şimdi Fransa’ya ihraç ediyorlar

Ertaş, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Kokulara karşı her zaman özel bir ilgim vardı. Koku Akademisi'nde eğitim aldıktan sonra Valiliğimiz tarafından Fransa'ya gönderildik. Orada parfüm evlerini ziyaret ederek sektördeki uygulamaları yerinde görme fırsatı bulduk. Burdur'da yetişen güllerden parfüm üretildiğini öğrenmek bizi ayrıca gururlandırdı. Bu deneyimlerden hareketle bölgemizde ürettiğimiz gül yağını katma değerli ürünlere dönüştürdük, kozmetik ürünlerimizi geliştirdik. Bugün hem üretim yapıyor hem de parfüm tasarım eğitimleri veriyoruz."