Demet Akalın kiracı krizinden sonra resti çekti: 'Bir daha o stresle uğraşamam'

Akalın, o zamanlar kiracısıyla yaşadığı o gergin süreci şu sözlerle anlatmıştı:

"Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. O paraya artık bir mekânda yemek yeniyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için adam emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş. Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. Mankenlik yapıyordum, 10–12 saat ayakta bekliyordum… Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum. O evi krediyle ödedim. Sonra kalkıp 'Programda bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim' diyeceksin"