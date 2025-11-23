Yeni Şafak
Demet Akalın kiracı krizinden sonra resti çekti: 'Bir daha o stresle uğraşamam'

16:4923/11/2025, Pazar
Geçtiğimiz yıllarda Pilot kiracısı ile başı dertte olan Demet Akalın, evini değerinin çok altında bir fiyata sattığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, artık sahip olduğu iki evi de kiraya vermeyeceğini ve benzer bir stresle bir daha karşılaşmak istemediğini söyleyerek isyan etti.

Kiracısıyla yaşadığı tartışmayla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Demet Akalın, yine aynı konuyla gündeme geldi.

Demet Akalın evinde 5 bin TL’ye oturduğu pilot kiracısına “Bu evleri siz bedava oturun diye almadık, adam çöktü evime ya” diyerek isyan etmişti.

5 bin TL'ye evini kiraya veren Demet Akalın "Benim bedavacıyı çıkartmak istiyorum. Bir öğrenciyi bedava oturtacağım 1 sene" demişti.

Akalın, o zamanlar kiracısıyla yaşadığı o gergin süreci şu sözlerle anlatmıştı:

"Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. O paraya artık bir mekânda yemek yeniyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için adam emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş. Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. Mankenlik yapıyordum, 10–12 saat ayakta bekliyordum… Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum. O evi krediyle ödedim. Sonra kalkıp 'Programda bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim' diyeceksin"

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, evini değerinin çok altında bir fiyata satmak zorunda kaldığını söyleyen Akalın,

"Kiracı yüzünden evi yok paraya geçen yıl sattım. Emeklerime yazık oldu. İki evim var, sırf bu yüzden kiraya vermiyorum. Israrla boş tutuyorum. Bir daha o stresle uğraşamam" dedi.

