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Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'ya 'hayasızca hareketler' suçundan soruşturma: Gözaltına alındılar

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'ya 'hayasızca hareketler' suçundan soruşturma: Gözaltına alındılar

15:4921/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
DHA
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Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun bir eğlence mekanında çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Kullanıcılar, eleştirilerde bulunurken, konuyla ilgili tartışmalar da alevlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında 'Hayasızca hareketler' de bulunma suçundan soruşturma başlatılan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı.

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında kameralar önünde uygunsuz hareketleriyle gündeme gelmişti.


Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. 

Videolar incelendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında basın yayın organlarında çıkan haberler ve sosyal medya platformlarındaki videolar incelendi.


Hayasızca hareket' soruşturması

İnceleme sonucunda Polat ve Doğu kardeşler hakkında TCK'nın 225. maddesinde düzenlenen 'Hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. 



Soruşturma kapsamında Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı.

Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun müracaat bürosundaki görevli savcıya ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiği öğrenildi.

Engin Polat'ın ise destek için avukatıyla adliyeye geldiği görüldü.

Daha önce tahliye olmuştu


Dilan Polat, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" ile "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında 19 Ağustos'ta tahliye olmuştu.

#Dilan Polat
#Sıla Doğu
#adliye

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