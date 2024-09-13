Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazı kıldırdı: Hakkın yanında yer alırsak batıl yok olmaya mahkumdur

"Hakkın yanında yer alırsak batıl yok olmaya mahkumdur"





Erbaş, "Hak geldi batıl zail oldu" ayet-i kerimesini anımsatarak, "Kıyamete kadar eğer hakkın yanında yer alırsak, hakkın sesini yükseltmeye çalışırsak batıl her zaman yok olmaya mahkumdur. O yüzden Rabbimiz, 'Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin.' buyuruyor. Yeter ki biz hakkı tutup kaldıralım, batılın karşısında olalım." diye konuştu.