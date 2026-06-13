Diyarbakır'da işçinin feci ölümü: 15 tonluk beton blok altında kaldı

1 İŞÇİ ÖLDÜ, 1 İŞÇİ AĞIR YARALI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Faydat Avcı’nın (55) hayatını kaybettiği, H.Y.’nin ağır yaralandığı belirlendi.