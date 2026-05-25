Doğada yağmur bereketi: Salep patladı mantarlar devleşti

12:0925/05/2026, Pazartesi
IHA
Samsun’da son dönemde etkili olan yağışlar doğayı coşturdu. Kentin farklı ilçelerinde yetişen endemik salep bitkileri yoğun şekilde görülmeye başlanırken, halk arasında "içi kızıl mantar" olarak bilinen doğal kültür mantarlarının ise 25 ila 30 santimetre boya ulaşması vatandaşları şaşkına çevirdi.

Özellikle kırsal bölgelerde etkisini gösteren yağmur bereketi, doğadaki bitki örtüsünü hareketlendirdi.

Bahar yağışlarının ardından ormanlık alanlar ve yüksek kesimlerde endemik salep bitkilerinde dikkat çekici artış yaşandı. Bölge halkı, uzun yıllardır bu kadar yoğun salep çıkışına rastlamadıklarını ifade etti.

Doğada görülen bir diğer dikkat çekici gelişme ise "içi kızıl" adıyla bilinen doğal kültür mantarlarında yaşandı.


Nemli hava ve uygun iklim şartları nedeniyle hızla büyüyen mantarların bazı bölgelerde 25-30 santimetreye kadar ulaştığı görüldü. Dev boyutlara ulaşan mantarlar, doğaya çıkan vatandaşların da ilgisini çekti.

Samsun’un özellikle yüksek rakımlı ve ormanlık ilçelerinde görülen doğal ürünler, hem doğa tutkunlarının hem de bölge halkının dikkatini çekiyor. Vatandaşlar, doğada oluşan görüntülerin adeta görsel şölen sunduğunu belirterek bol yağışın bereketini hissettiklerini söyledi.

Uzmanlar ise doğadan toplanan mantarların bilinçsiz şekilde tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, yalnızca uzman kontrolünden geçen ürünlerin yenilmesi konusunda uyarıda bulundu.

#Mantar
#Samsun
#Doğa
