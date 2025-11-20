Doğum gününde geziye çıkan aile elmas buldu: 2.79 karat olduğu ortaya çıktı

Oklahoma’lı bir aile, yeğenlerinin doğum günü için Arkansas’a yaptığı gezi sırasında Crater of Diamonds State Park’ta 2,79 karatlık bir elmas buldu. Sadece basit bir elek ve kova kullanarak toprağı eleyen aile, beklenmedik bir hazineye ulaştı.
Oklahoma’lı bir aile, Arkansas’a yaptığı gezi sırasında unutulmaz bir deneyim yaşadı. Yeğenlerinin doğum günü kutlaması için Crater of Diamonds State Park’ı ziyaret eden aile, sıradan malzemelerle büyük bir sürprizle karşılaştı.
Aile, sadece ucuz bir hırdavat mağazasından aldıkları elek ve kovalarla toprağı eleyerek taş aramaya başladı. Bu sırada 2,79 karatlık kahverengi bir elmas buldular. Park yetkilileri, ziyaretçilerin kendi ekipmanlarını kullanarak elmas bulabildiği nadir anlardan biri olarak bu olayı kayda geçti.
Crater of Diamonds State Park, ziyaretçilerin elmas arayabileceği nadir yerlerden biri olarak bilinirken ailenin bulduğu elmasın değerinin binlerce dolar olduğu söyleniyor.