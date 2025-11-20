Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Doğum gününde geziye çıkan aile elmas buldu: 2.79 karat olduğu ortaya çıktı

Doğum gününde geziye çıkan aile elmas buldu: 2.79 karat olduğu ortaya çıktı

08:2220/11/2025, Perşembe
G: 20/11/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Oklahoma’lı bir aile, yeğenlerinin doğum günü için Arkansas’a yaptığı gezi sırasında Crater of Diamonds State Park’ta 2,79 karatlık bir elmas buldu. Sadece basit bir elek ve kova kullanarak toprağı eleyen aile, beklenmedik bir hazineye ulaştı.

Oklahoma’lı bir aile, Arkansas’a yaptığı gezi sırasında unutulmaz bir deneyim yaşadı. Yeğenlerinin doğum günü kutlaması için Crater of Diamonds State Park’ı ziyaret eden aile, sıradan malzemelerle büyük bir sürprizle karşılaştı.



Aile, sadece ucuz bir hırdavat mağazasından aldıkları elek ve kovalarla toprağı eleyerek taş aramaya başladı. Bu sırada 2,79 karatlık kahverengi bir elmas buldular. Park yetkilileri, ziyaretçilerin kendi ekipmanlarını kullanarak elmas bulabildiği nadir anlardan biri olarak bu olayı kayda geçti.



Crater of Diamonds State Park, ziyaretçilerin elmas arayabileceği nadir yerlerden biri olarak bilinirken ailenin bulduğu elmasın değerinin binlerce dolar olduğu söyleniyor.

#SERVET
#DOĞUM GÜNÜ
#ELMAS
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İslam Memiş 2026 altın fiyatları için net rakamı verdi! 2026 yılında yltının seyri ne yönde olacak? Uzman tahminleriyle yeni yılda altın fiyatları