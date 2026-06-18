"SÖZLERİ BANA GÜVEN VERDİ"





Yaşadıklarını anlatan Selvihan Özdemir, "2024 Ocak'ta spor yaparken sağ dizimden sakatlandım. Diz kapağım çıktı. Bağlar koptu. Kemiğimin uç tarafı kırıldı. Ambulansla devlet hastanesine gittim. Acil bölümünde çıkan dizimi oturttular. Ertesi gün doktor, beni muayeneye çağırdı. Ayağımın filmlerini gösterdi. Ameliyat olmam gerektiğini söyledi, en kısa sürede. 'Benim yapabileceğim bir ameliyat değil. Profesyonel destek alman gerekiyor' dedi. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine gittiğim özel hastanedeki doktor, 'Bu ameliyatı yapabilirim' dedi. Çok gitmek istemedim açıkçası. Aradan süre geçti. Hiçbir doktor ameliyatımı yapmadı. Yine aynı doktora yönlendirdi arkadaşım. O doktora gitmek zorunda kaldım. Birkaç kere muayene etti. 'Sağ dizinde şöyle sorunlar var. Bunları bunları yapacağız' diye anlattı. 'Gece gündüz bir sorun çıkarsa beni arayabilirsin' dedi. Sözleri bana güven verdi" dedi.





"PATELLAYI OTURTAMADIM"





2024 yılı Mart'ında hastaneye ameliyat için yatış yaptığını anlatan Selvihan Özdemir, "Ameliyat olacağım bu özel hastanede hiçbir şekilde röntgen çekilmedi. Sadece ameliyatın gerektirdiği kan verme, anestezi uzmanıyla görüşme gibi işlemler yapıldı. İmzalar atıldı. Ertesi gün de hastaneye yatış yaptık. Doktor bey, muayene etmedi. O gün sabahtan sol ayağıma işaret bıraktı, gitti. Bana, 'Nakil yapacağım. Kemik nakli bağ nakli yapılacak' dedi. Ben de 'Sol bacaktan alınıp sağ bacağa takılacak, o yüzden ilk önce sol bacağa işaret konuldu' diye düşündüm. İlacı verdiler, uyudum. Ameliyat esnasında sol bacağımdaki acıyla uyandım. Dedim ki 'Sol bacağım çok acıyor. Yanımdaki görevli 'Oradan da işlem yapılıyor, çok normal. Ben sana sakinleştirici vereceğim uyuyacaksın' dedi. Ne kadar zaman geçti, bilmiyorum. Yine cihazlar ötmeye başladı. O seslere yine uyandım. O esnada kendi aralarında konuştuklarını duydum. Doktor, 'Patellayı oturtamadım' diyor. Yine korktum ama ilacın etkisiyle uyumuşum" diye konuştu.