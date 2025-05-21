Dünya'nın en güzel plajlara sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Mavi Bayrak nedir ve ne anlama gelir?

Mavi Bayrak, dünyada 50’den fazla ülkede uygulanan, plajların, marinaların ve teknelerin çevre kalitesi, güvenliği ve sürdürülebilir yönetim standartlarına uygunluğunu gösteren uluslararası bir çevre ödülüdür. Bu bayrağı alan alanlar, temiz su, çevre eğitimi, atık yönetimi, güvenlik önlemleri ve sürdürülebilir turizm gibi kriterleri başarıyla yerine getirir. Mavi Bayrak, ziyaretçilere kaliteli ve güvenilir bir deniz deneyimi sunulduğunu garanti eder.







