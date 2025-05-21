Dünya'nın en güzel plajlara sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya'da birbirinden güzel sahil kıyılarında dalgalanan Mavi Bayraklar, temizliği, çevre duyarlılığını ve kaliteli turizmi simgeliyor. Mavi bayraklı plajlar listeleri açıklandı, peki Türkiye kaçıncı sırada?
Türkiye dünya genelinde en çok mavi bayraklı plaj sayısında 3’üncü sırada
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mavi Bayrak Programı kapsamında Türkiye’nin 577 plaj ile dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına sahip üçüncü ülkesi olduğunu açıkladı. Türkiye, İspanya ve Yunanistan’ın ardından bu alandaki güçlü konumunu sürdürürken, kıyılarının uluslararası standartlarda kalite ve çevre duyarlılığıyla ön plana çıktığı belirtildi.
Dünya'da en çok mavi bayraklı plaja sahip olan ülkeler
İspanya – 747 plaj
Yunanistan – 617 plaj
Türkiye – 577 plaj
İtalya – 566 plaj
Fransa – 503 plaj
Mavi Bayrak nedir ve ne anlama gelir?
Mavi Bayrak, dünyada 50’den fazla ülkede uygulanan, plajların, marinaların ve teknelerin çevre kalitesi, güvenliği ve sürdürülebilir yönetim standartlarına uygunluğunu gösteren uluslararası bir çevre ödülüdür. Bu bayrağı alan alanlar, temiz su, çevre eğitimi, atık yönetimi, güvenlik önlemleri ve sürdürülebilir turizm gibi kriterleri başarıyla yerine getirir. Mavi Bayrak, ziyaretçilere kaliteli ve güvenilir bir deniz deneyimi sunulduğunu garanti eder.
Antalya liderliği bırakmıyor, Muğla ve İzmir takipte
Bu yıl Antalya, 233 Mavi Bayraklı plajla Türkiye genelinde liderliğini sürdürdü. Antalya’yı 110 plajla Muğla, 64 plajla İzmir takip ediyor. Balıkesir 48, Aydın 39, Samsun 16, Mersin ve Çanakkale ise 12’şer plajla listeye katkı sağladı. Ordu, Sakarya, Adana ve Düzce gibi iller de Mavi Bayrak sayılarıyla kıyı turizmine destek verdi.
Kapsamlı kriterlerle çevre ve kalite güvence altında
Mavi Bayrak Programı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sağlık Bakanlıkları iş birliğiyle uygulanıyor. Program, plajlarda 33, marinalarda 38, teknelerde 51 ve bireysel yatlarda 4 çevresel ve yönetsel kriterin yerine getirilmesini şart koşuyor. Bu standartlar, çevre koruma ve turizm kalitesinin korunmasına temel oluşturuyor.
Marinalar ve turizm teknelerinde de başarı yükseliyor
Marina kategorisinde Muğla 10 marina ile en fazla Mavi Bayrak sahibi oldu. Antalya 6, İzmir 5 marina ile listeye güçlü katkı sağladı. Turizm teknelerinde ise Antalya 13 teknede Mavi Bayrak dalgalandırarak liderliğini korudu. Bu durum Türkiye’nin deniz turizmi alanındaki kalite ve çevre standartlarını yükselttiğini gösteriyor.
Mavi Bayrak ödülleri vatandaşların da gururu oldu
Program kapsamında ödüller alan plajlar, marinalar ve tekneler vatandaşların da çevre hassasiyetini artırmasını sağlıyor. Türkiye’nin Mavi Bayraklı alanlarının artması, turizm sektörü için olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Kıyılarımızın temiz ve güvenilir kalması turizmin sürdürülebilirliğini destekliyor.
Türkiye’nin çevre hassasiyeti ve turizm kalitesi tescillendi
Türkiye, Mavi Bayrak programıyla hem çevresel sürdürülebilirliği hem de turizm kalitesini uluslararası arenada tescilledi. Bu başarı, ülkemizin doğa koruma ve kaliteli turizm vizyonunu destekliyor. Mavi Bayrak sayısının artması, kıyılarımızın temiz ve güvenli kalmasına yönelik kararlılığımızın da göstergesi olarak öne çıkıyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan önemli mesaj
Bakan Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mavi Bayrak, bu yıl da ülkemizin kıyılarında gururla dalgalanacak. 2025 yılında dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına sahip üçüncü ülkesi olduk. Antalya’mızın 233 plajla liderliği sürdürmesi, çevre ve turizm alanındaki başarımızı gösteriyor” dedi. Ersoy, TÜRÇEV ve tüm paydaşlara teşekkür etti.