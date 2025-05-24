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Dünyanın en iyi sakatat yemekleri sıralandı: Listede Türkiye de var

Dünyanın en iyi sakatat yemekleri sıralandı: Listede Türkiye de var

10:0824/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Taste Atlas, dünyanın en iyi 50 sakatat yemeğini seçti. Listeye damga vuran Türkiye, kokoreçle ilk 10’a girmeyi başardı.

Damak zevki coğrafyaya göre değişir ama bazı lezzetler sınırları aşıp dünyayı etkisi altına alır.


Uluslararası yemek rehberi Taste Atlas, dünyanın dört bir yanından en iyi 50 sakatat yemeğini sıraladı.Türk mutfağının sokak lezzetleri arasında taht kuran kokoreç, dünya devlerini geride bırakarak listenin üçüncü sırasında yer aldı.


Listede ilk 10'a giren yemekler ise şöyle:




1- KALEH PACHEH- İRAN


Koyun başı ve ayağı çorbası


İran mutfağına özgü bu geleneksel yemek, koyunun başı ve ayaklarının uzun süre haşlanmasıyla hazırlanır. Genellikle sabah erken saatlerde tüketilen bu yoğun kıvamlı çorba, İran’da ve Orta Asya’nın bazı bölgelerinde kahvaltının vazgeçilmezidir.


2- ANTİCUCHOS DE CORAZON- PERU


Dana yüreğinden şiş


Peru’ya özgü bu sokak lezzeti, dana yüreğinin sarımsak, kırmızı şarap sirkesi, aji panca biberi ve baharatlarla marine edilip şişe geçirilerek ızgarada pişirilmesiyle hazırlanır. Geleneksel ve cesur bir tat sunar.


3- KOKOREÇ TÜRKİYE


Kuzu bağırsağı dolaması


Türk mutfağının en meşhur sakatat yemeklerinden biri olan kokoreç, kuzu bağırsağı ve uykuluğun temizlenip şişe sarılması, közde pişirilmesi ve baharatlarla servis edilmesiyle hazırlanır. Sade ama güçlü bir lezzet profili taşır.


4- GYUTAN- JAPONYA


Izgara dana dili


Sendai şehrine özgü bu Japon yemeği, dana dilinin ince dilimlenip tuz ya da soya bazlı sosla marine edilerek kömür ızgarasında pişirilmesiyle yapılır. Genellikle arpa karışımlı pilav (mugi gohan) ve turşularla servis edilir.


5- KOKORETSİ- YUNANİSTAN


Şişte kuzu sakatatı


Yunan mutfağında kokoretsi, kuzu ciğeri, kalp, böbrek gibi sakatatların küçük parçalar hâlinde doğranıp limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberle tatlandırılması, ardından kuyruk yağıyla sarılıp şişe geçirilmesiyle hazırlanır. Kokoreçten farklı olarak çok çeşitli organlar içerir.


6- DROB PO SELSKİ- BULGARİSTAN


Köy usulü karaciğer


Bulgar mutfağının geleneksel bir yemeği olan drob po selski, tavuk, dana ciğerinin soğan, havuç, biber, sarımsak, domates ve isteğe göre mantarla birlikte toprak kapta pişirilmesiyle yapılır. Rustik ve doyurucu bir yemektir.


7- MOLLEJA- ARJANTİN


Izgara sığır uykuluğu (sweetbread)


Molleja, sığırın timüs (boğaz bezi) ya da pankreas bezlerinden yapılır. Timüs kısmı daha az yağlı ve daha yumuşak bir tada sahiptir. Arjantin'de genellikle ızgarada çıtır çıtır olacak şekilde pişirilir ve et severlerin favorisi sayılır.


8- KEBDA ESKANDARANİ- MISIR


İskenderiye usulü ciğer Mısır’ın İskenderiye şehrine özgü bu yemek, dana ciğerinin kimyon, sarımsak, kakule ve acı biberle kızartılmasıyla hazırlanır. Genellikle sandviç içinde, yanında tahin sosu ve limon dilimleriyle servis edilir.

9- SEOLLEONGTAN- GÜNEY KORE


Sığır kemik çorbası


Bu geleneksel Kore çorbası, sığır kemikleri, kafa, ayak, göğüs eti ve organların saatlerce kaynatılmasıyla yapılır. Beyaz renkte, yoğun bir et suyu elde edilir. Kore'de özellikle kış aylarında çokça tercih edilir.


10- TACOS DE LENGUA- MEKSİKA


Dana diliyle yapılan taco


Tacos de lengua, haşlanıp dilimlenen yumuşak dana dilinin taco ekmeğine sarılmasıyla yapılan bir Meksika sokak lezzetidir. Genellikle üzerine kişniş, salsa sosu ve limon suyu eklenerek servis edilir.




#sakatat
#ciğer
#kokoreç
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