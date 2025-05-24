Dünyanın en iyi sakatat yemekleri sıralandı: Listede Türkiye de var

3- KOKOREÇ TÜRKİYE





Kuzu bağırsağı dolaması





Türk mutfağının en meşhur sakatat yemeklerinden biri olan kokoreç, kuzu bağırsağı ve uykuluğun temizlenip şişe sarılması, közde pişirilmesi ve baharatlarla servis edilmesiyle hazırlanır. Sade ama güçlü bir lezzet profili taşır.



