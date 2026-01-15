Yeni Şafak
Düzce sis altında kaldı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü

Düzce sis altında kaldı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü

00:4915/01/2026, Perşembe
IHA
Düzce’de akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yetkililer, sürücüleri takip mesafesinin korunması, ani fren ve hatalı sollamalardan kaçınılması gerektiği konusunda uyardı.

Düzce’de akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis sebebi ile görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Düzce’de etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. 

Şehir genelinde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. 

Kuzey Çevre Yolu, Bahçeşehir Bağlantı Yolu, Düzce–Zonguldak D-655 Karayolu ile Çamköy bağlantı yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı. 

Yoğun sis nedeniyle trafikte zaman zaman yavaşlama yaşanırken, sürücüler sis lambalarını yakarak ve hızlarını düşürerek seyretmek zorunda kaldı. 

Yetkililer, sisin etkili olduğu güzergâhlarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. 

