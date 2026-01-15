Düzce sis altında kaldı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü

Düzce’de akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yetkililer, sürücüleri takip mesafesinin korunması, ani fren ve hatalı sollamalardan kaçınılması gerektiği konusunda uyardı.

4 /6 Kuzey Çevre Yolu, Bahçeşehir Bağlantı Yolu, Düzce–Zonguldak D-655 Karayolu ile Çamköy bağlantı yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

5 /6 Yoğun sis nedeniyle trafikte zaman zaman yavaşlama yaşanırken, sürücüler sis lambalarını yakarak ve hızlarını düşürerek seyretmek zorunda kaldı.