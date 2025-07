Emekli olup döndüğü memleketinin su sıkıntısı için mücadele etti: En sonunda tüm köyünü kuraklıktan kurtardı

Mahalle sakinlerinden Fatma Baysal da geçmiş yıllarda su konusunda sıkıntılar yaşadıklarına dikkati çekerek, "Eskiden içme suyu ve bahçe sularımızda kuraklık nedeniyle çok sıkıntı çektik. Şimdi güneş panelleri dahil her şeyden yararlandık. Kuyularımız açıldı, her şeyi doğal ekip biçip kaldıracağız. Her şeyi kendimiz üreteceğiz. Geçen yıl böyle değildi kuruydu çok az ekim yapmıştık" dedi.