Emekli olup döndüğü memleketinin su sıkıntısı için mücadele etti: En sonunda tüm köyünü kuraklıktan kurtardı

Çıkarılan su ile mahallelerinde geçmiş yıllarda akan şelaleyi tekrar canlandırmayı başardıklarını ifade eden Tarım, şöyle devam etti:





"Çocukluğumuzda burada sular akıyordu ama kurudu. O yüzden burada bir şelale yapmak hayalimdi. Şu an Çatalbadem'in bütün içme suyu ve sulama sorununu çözdük. Sadece su bulmadık, birlik ve beraberliğimizi de ortaya çıkarttık. Çok şükür en son sondajımızdan da su bulduk. İnsanlar artık ürünlerini ekmeye başladı. Yemyeşil oldu buralar. Dört mahallemiz var dördüne de su vermeyi hedefliyoruz. Köylülerle yeni ürünler olan alabaş, enginar, pepino gibi meyve denemelerimizi yaptık. İnsanlara ekonomik değerli ürünler sunma çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Tarım, kuyuların açılma sürecinde kendilerine destek verenlere de teşekkür etti.



