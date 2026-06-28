En hızlı satılan 10 ikinci el otomobil belli oldu: Peynir ekmek gibi satıyor

İkinci el otomotiv pazarında ilan süresini doğrudan belirleyen kriterler belli oldu. Peki, yedek parçası kolay bulunabilen ve en çok satılan 10 araba modeli hangisi? İşte detaylar…

1 /6 Türkiye'de ikinci el otomotiv pazarındaki hareketlilik devam ediyor.

2 /6 Geniş servis ağı, ekonomik yakıt tüketimi ve yedek parça erişilebilirliği sunan 10 model, ilan sitelerinden en kısa sürede satılıp kalkıyor.

3 /6 Alıcıların bütçe hassasiyeti, ilan sitelerinde doğru fiyatlandırılan araçların satış hızını doğrudan etkiliyor.

4 /6 Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’nun ortaya koyduğu verilere göre, piyasada likiditesi en yüksek araçların ortak özellikleri yedek parça erişilebilirliği ve geniş servis ağı olarak göze çarpıyor.

5 /6 Hızlı satılan 10 model arasında Fiat Egea, Toyota Corolla, Honda Civic ve Renault Clio öne çıkıyor.