Eşiyle yaşadığı tartışma sonrası derin düşüncelere dalan goril Kiyomasa, sosyal medyanın yeni fenomeni oldu

İlişkilerde yaşanan anlaşmazlıklar ve tartışma sonrası gelen o meşhur "bunalım" anı, meğer sadece insanlara özgü değilmiş. Japonya’daki bir hayvanat bahçesinde yaşayan ünlü goril Kiyomasa, eşiyle yaşadığı hararetli kavganın ardından sergilediği tavırlarla bir anda dünya gündemine oturdu.
Barınaktan Çıktı, Düşüncelere Daldı
Hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin kameralarına yansıyan anlarda, dişi gorille sert bir tartışma yaşayan Kiyomasa’nın, kavganın ardından adeta "kafasını toplamak" için barınağından dışarı çıktığı görülüyor. Tek başına açık alana geçen ve bir köşeye çekilen talihsiz goril, başını ellerinin arasına alarak uzun süre derin düşüncelere daldı.
Kiyomasa'nın sanki hayatın anlamını, evliliğini ve "nerede hata yaptığını" sorgular gibi dakikalarca sabit bir noktaya bakması, izleyenleri hem gülümsetti hem de şaşırttı.
Sosyal Medya Kullanıcıları Kendini Buldu: "Aynı Ben!"
Kiyomasa'nın insani duyguları aratmayan bu melankolik ve düşünceli halleri, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Milyonlarca izlenme ve paylaşım alan videonun altına kullanıcılar birbirinden eğlenceli yorumlar yağdırdı:
"Tıpkı pazar akşamı yarın işe başlayacağını hatırlayan ben..."
"Kiyomasa şu an 'Keşke o lafı söyleseydim, o zaman haklı çıkacaktım' diye iç sesini dinliyor."
"Erkeklerin tartışma sonrası sessizleşip uzaklaşma evresi gorillerde bile aynıymış!"
"Haklı bile olsan bazen sadece susup uzaklaşman gerekir, Kiyomasa bu işi çözmüş."
Doğanın ve hayvanlar aleminin, insan duygularıyla ne kadar benzer pencerelere sahip olduğunu bir kez daha kanıtlayan Kiyomasa, bir süre daha sosyal medyanın "en dertli" ve en çok konuşulan figürü olmaya devam edecek gibi görünüyor.