Eşiyle yaşadığı tartışma sonrası derin düşüncelere dalan goril Kiyomasa, sosyal medyanın yeni fenomeni oldu

Sosyal Medya Kullanıcıları Kendini Buldu: "Aynı Ben!"

Kiyomasa'nın insani duyguları aratmayan bu melankolik ve düşünceli halleri, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Milyonlarca izlenme ve paylaşım alan videonun altına kullanıcılar birbirinden eğlenceli yorumlar yağdırdı:





"Tıpkı pazar akşamı yarın işe başlayacağını hatırlayan ben..."





"Kiyomasa şu an 'Keşke o lafı söyleseydim, o zaman haklı çıkacaktım' diye iç sesini dinliyor."





"Erkeklerin tartışma sonrası sessizleşip uzaklaşma evresi gorillerde bile aynıymış!"





"Haklı bile olsan bazen sadece susup uzaklaşman gerekir, Kiyomasa bu işi çözmüş."





Doğanın ve hayvanlar aleminin, insan duygularıyla ne kadar benzer pencerelere sahip olduğunu bir kez daha kanıtlayan Kiyomasa, bir süre daha sosyal medyanın "en dertli" ve en çok konuşulan figürü olmaya devam edecek gibi görünüyor.