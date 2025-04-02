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Everest'ten Vatikan'a: Dünyada sınır kavramını baştan tanımlayan 10 nokta

Everest'ten Vatikan'a: Dünyada sınır kavramını baştan tanımlayan 10 nokta

13:342/04/2025, Çarşamba
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<p>Bir sınır dendiğinde aklınıza ne geliyor? Devasa duvarlar, dikenli teller ve askerler mi? Oysaki dünyada o kadar farklı ülke sınırları var ki, kimisi bir binanın ortasından, kimisi ise bir çayırda duran basit bir masa etrafından geçiyor. Sınırlar bazen şaşırtıcı bir ayrım oluştursa da, buraları görmek insanlık tarihine dair büyük ipuçları veriyor. Haydi, en ilginç sınırlara yakından bakalım!</p>
Bir sınır dendiğinde aklınıza ne geliyor? Devasa duvarlar, dikenli teller ve askerler mi? Oysaki dünyada o kadar farklı ülke sınırları var ki, kimisi bir binanın ortasından, kimisi ise bir çayırda duran basit bir masa etrafından geçiyor. Sınırlar bazen şaşırtıcı bir ayrım oluştursa da, buraları görmek insanlık tarihine dair büyük ipuçları veriyor. Haydi, en ilginç sınırlara yakından bakalım!

Dünyada binlerce kilometre uzunluğunda sınır bulunuyor. Ancak bazı ülkelerin sınırları diğerlerinden çok daha farklı ve dikkat çekici. Kimisi bir kütüphaneden geçerken, bir zipline ile aşılıyor. Peki, dünyanın en ilginç ülke sınırları hangileri?

1. PEÑÓN DE VÉLEZ DE LA GOMERA / İSPANYA

Dünyanın en kısa uluslararası sınırı, sadece 85 metre uzunluğundaki Peñón de Vélez de la Gomera'da bulunuyor. Burası, Akdeniz'de yer alan ve İspanya'ya ait bir kayalık ada. Fas topraklarına ince bir kara bağlantısıyla bağlanan bu bölge, askeri güvenlikle korunuyor.

2. SAN MARINO / İTALYA

San Marino, tamamen İtalya tarafından çevrili olan bir mikrodevlet. 60 kilometrekarelik yüzölçümüyle, dünyanın en küçük ülkelerinden biri. Ancak ilginç olan şey, buraya girmek için herhangi bir pasaport kontrolü yapılmaması!

3. SLOVAKYA / AVUSTURYA / MACARİSTAN: ÜÇÜL SINIR

Bir ülkeden diğerine saniyeler içinde geçmek ister misiniz? Avusturya, Slovakya ve Macaristan'ın kesim noktasında bulunan üçgen şeklindeki bir piknik masası, tam olarak üç ülkenin buluştuğu noktayı temsil ediyor.

4. NEPAL / ÇİN: EVEREST SINIRI

Nepal ile Çin arasındaki sınır, dünyanın en yüksek noktalarından biri olan Everest Dağı'ndan geçiyor. Yani, tırmanırken iki ülke arasında yolculuk ediyorsunuz!

5. VATİKAN / İTALYA

Dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan, Roma’nın içinde yer alıyor. Buraya girmek için herhangi bir pasaport kontrolüne gerek yok, ancak Vatikan’dayken farkında olmadan bile sınır geçmiş olabilirsiniz.

6. LESOTHO / GÜNEY AFRİKA

Lesotho, tamamen Güney Afrika tarafından çevrili bir ülkedir. 11 farklı kara sınırına sahip olan Lesotho, büyük dağları ve doğal güzellikleri ile dikkat çeker.

7. HASKELL KÜTÜPHANE VE OPERA BİNASI, ABD / KANADA

Bu bina tam olarak ABD ve Kanada arasındaki sınırın üzerinde yer alıyor! Ancak, bina içindeyken ülkeler arası geçiş yapmak yasak.

8. İSPANYA / PORTEKİZ: ZIPLINE SINIRI

Dünyanın ilk ve tek sınırarası zipline'ı Limitezero, İspanya’dan Portekiz’e birkaç saniyede geçme fırsatı sunuyor.

9. HAİTİ / DOMİNİK CUMHURİYETİ

Bu sınırın en ilginç yanı, doğal manzaralarının farklılığı! Haiti tarafı tamamen kurak ve ormansızken, Dominik Cumhuriyeti tarafı yemyeşil.

10. AVUSTRALYA’NIN DENİZ SINIRLARI

Avustralya kara sınırına sahip olmayan nadir ülkelerden biri. Tamamen okyanuslarla çevrili olan bu ülke, en izole sınırlardan birine sahip.

#Vatikan
#Everets
#Ülke

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