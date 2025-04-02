Everest'ten Vatikan'a: Dünyada sınır kavramını baştan tanımlayan 10 nokta

Bir sınır dendiğinde aklınıza ne geliyor? Devasa duvarlar, dikenli teller ve askerler mi? Oysaki dünyada o kadar farklı ülke sınırları var ki, kimisi bir binanın ortasından, kimisi ise bir çayırda duran basit bir masa etrafından geçiyor. Sınırlar bazen şaşırtıcı bir ayrım oluştursa da, buraları görmek insanlık tarihine dair büyük ipuçları veriyor. Haydi, en ilginç sınırlara yakından bakalım!