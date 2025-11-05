Eyüpsultan'da taksiciyi darbeden İngiliz boksör hakim karşısına çıktı: 'Kaçırıldığımı düşündüm saldırdım'

'KAFAMI DEFALARCA TEKMELEDİ'

Mağdur taksici Kadir Biçer ise, "Ben İstanbul Havalimanı’nda çalışmaktayım. Bulunduğum havalimanına şoför alınırken adli sicil kayıtları ve raporlar alınır, bu şekilde şoför işe alınır. Olay günü sanık aracıma bindirildi. Sanığı bindiren kişi, sanığın 40 dolar vereceğini ve Taksim’e gideceğini söyledi. Ben de kabul etmeyerek 'Taksimetre ne yazarsa onu alırım' dedim. Bizim kuralımıza göre valizleri bagaja koyarız; müşterilerin yanına almalarına müsaade etmeyiz. Sanık yola devam ederken kendi kendine konuşup gülmeye başladı. Ben de kendisine nereli olduğunu sordum. Telefonumu aldım ancak birini aramadım, çeviri uygulamasını açtım. Sanık telefonumu fırlattı.