Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de verimli Edirne topraklarına Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinin bereket taşıdığını dile getirdi.





Osmanlı başkenti Edirne'deki saray mutfağının kentteki yemek çeşitliliğini de etkilediğini ifade eden Soytürk, mutancananın da bu yemeklerden biri olduğunu belirtti.





Soytürk, mutancananın bir kültürün, tarladan çıkan ürünün ve dost meclislerinde paylaşılan lezzetin adı olduğunu kaydetti.