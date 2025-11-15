Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesi: Ölenlerin yakınları konuştu 'Dilaltı ilacı veya seruma takıyorlar'

GÖZYAŞI DÖKTÜ

Hayatını kaybeden Çiğdem Böcek’in ablası Tansu Özsoy “Hiçbir şeye bakılmadan hastaneden nasıl çıkarabiliyorlar? Bunların mide bulantısı var, nasıl kan tahlili olmaz? Nasıl mideleri yıkanmaz? O anda onların midesi yıkansaydı, bunlar bugün bu halde değildi. Bir ailenin perişan olmasına sebep oldular. Bu hastanenin araştırılmasını, peşine düşülmesini rica ediyorum yetkililerden, cumhurbaşkanımızdan. Bunların araştırılması, gerekli cezayı almaları lazım. Bu normal bir şey değil, ‘bir şey yok’ diyerek eve yollanılmaz. Bütün doktorlar bunun gıda zehirlenmesinin de ötesinde olduğunu ve bütün vücudu sardığını söylediler, çünkü onları vaktinde tedavi etmediler. İki çocuk, annesi, babası… İnsan hayatı bu memlekette bu kadar ucuz mu, bu kadar değersiz mi bu insanlar? Yetkililer bunların peşine düşsün. Gittiler, hiç kimse arkalarında durmayacak mı? Bu hastaneler takip edilsin. Nasıl gönderirler bu insanları? İki küçücük yavrunun, benim gencecik kardeşimin hesabını kim verecek bize? Bizim canımız yandı, kim verecek bunun hesabını? Yeğenlerim, kız kardeşim... Kaybettik hepsini. Kız kardeşimin eşi entübe, her an haber bekliyoruz" ifadelerini kullandı.