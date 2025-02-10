Ferdi Tayfur böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'u mirastan men etmişti: Gerçek ortaya çıktı

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından mirası ve vasiyetinde çocukları Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt'un isminin yer almaması üzerine aile içi gerilim tırmanıyor. Ferdi Tayfur'a böbreğini veren oğlunun bunu para karşılığı yaptığı iddia edilmişti. İddialar ile ilgili önce Tuğçe Tayfur daha sonra Timur Turanbayburt'tan ilk açıklama geldi.
Karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz ay 79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıkmıştı.
Basın danışmanı aynı zamanda yeğeni Şirin Gözalıcı, Instagram hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetini paylaşmıştı:
Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun.
Şirin Gözalıcı'nın paylaşımı sonrası Tuğçe Tayfur ağabeyi Timur Turanbayburt ile fotoğrafını paylaşıp dava açacaklarını duyurmuş, konuyu yasal mercilere taşımak için harekete geçmişti.
Küfürlü mesaj iddiası
Yaşanan gelişmeler sonrası, Timur Turanbayburt'un babasına para karşılığı böbreğini verdiği iddia edilmiş ve çeşitli küfürlü mesajlar ortaya atılmıştı. Uzun zaman sessizliğini koruyan Timur Turanbayburt'tan ilk açıklama geldi.
Instagram hesabından paylaşım yapan Ferdi Tayfur'un oğlu şu ifadeleri kullandı:
Çok moralim bozuk. Benim iki tane evladım var onların üzerinden bana geliyorlar. Babama böbreğimi verdiğim için para istemişim. Böyle bir şey olmadı, ben kendi isteğimle gidip babam yaşasın diye verdim.
"Babama düşman ettiler"
Babam bana küs gitti. Neden biliyor musunuz? Benim sosyal medya hesabımı kullanmışlar. Benim sosyal medya hesabımdan paylaşım yapmışlar, babama düşman etmişler beni. Bizim aramızda düşman olacak bir durum yoktu. Bazı hadsizler düşman ettiler. Tuğçe ile babamın arasında giren basın danışmanıdır. Beni sırtımdan vuruyorlar, ortada bir avukat dolaşıyor. Babam onun dizinde ağlamış, benim babam kimsenin dizinde ağlamaz. Babamın ismini kullanma artık. Beni babama düşman ettiniz. Hakkımı helal etmiyorum.