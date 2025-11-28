Yeni Şafak
Gece müzeciliği 2025 sezonunda 554 bin 516 ziyaretçiyle rekor kırdı

10:0628/11/2025, Cuma
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2025 sezonunda hayata geçirilen gece müzeciliği uygulamasının bu yıl tarihî bir başarıya ulaştığını müjdeledi.

1 Haziran–1 Ekim 2025 arasında düzenlenen gece müzeciliği programı kapsamında 554.516 ziyaretçi ağırlandı. Bakan Ersoy, gece müzeciliğine gösterilen yoğun ilgiyi değerlendirerek şunları söyledi: “Bu yıl 554 binden fazla misafirimizi ağırladığımız gece müzeciliğimiz, kültürümüzün sadece gündüz değil, gecenin büyüsünde de nasıl görkemle parladığını herkese gösteriyor.” 

Normalde 1 Ekim’de sona eren uygulama; Efes Örenyeri ve Side Örenyeri için 2 Kasım’a kadar devam etti. Bu kapsamda iki noktada gece ışıklandırmaları, rehberli turlar ve açık hava gezi güzergâhları ziyaretçilerin erişimine açık kaldı. Galata Kulesi’inde ise uygulama halen devam ediyor.




Bu yıl en çok ziyaret edilen gece müzeciliği alanları arasında Efes Örenyeri, Galata Kulesi ve Pamukkale Hierapolis Örenyeri öne çıktı. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin gece serinliğinde antik yapıları deneyimleme isteği, ziyaretçi sayılarında önceki yılların üzerine çıkan güçlü bir ivme yarattı.

Gece müzeciliği, tarihi mirasın günün farklı zamanlarında özel bir atmosferle sunulmasını sağlayarak kültür turizmine yeni bir boyut kazandırmaya devam ediyor.








Bu yıl elde edilen yüksek ziyaretçi sayısı, uygulamanın gelecek sezonlarda daha geniş bir alana yayılacağına işaret ediyor.



#gece müzeciliği
#müze
#sanat
