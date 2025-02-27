ABD 'li Hollywood yıldızı Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde ölü bulundu. BBC'nin haberine göre, New Mexico'daki Santa Fe Bölge Şerifliğinden, 95 yaşındaki aktörün ve 63 yaşındaki eşinin ölümünü doğrulayan açıklama yapıldı.
Gene Hackman neden öldü?
Hollywood'un efsanevi aktörü ve eski deniz piyadesi, Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın evlerinde ölü bulunduğu, polisin olaya ilişkin soruşturma yürüttüğü kaydedildi. İlk aşamada cinayet şüphesinin olmadığının değerlendirildiği bildirilen açıklamada, evdeki köpeğin de ölü bulunduğu belirtildi.
Gene Hackman kimdir?
Hollywood'un efsane isimlerinden birisi olan Gene Hackman, Superman filmlerinde Lex Luthor'u canlandırmasının yanı sıra Bonnie and Clyde, The Conversation, Mississippi Burning, Crimson Tide, The Firm, Under Fire, The Birdcage ve The Royal Tenenbaums gibi klasiklerdeki rolleriyle de tanınıyordu.
"The French Connection" filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını almıştı.
Santa Fe dışında yaşayan Hackman iki kez evlendi. 2017'de ölen eski eşi Faye Maltese'den Christopher, Elizabeth Jean ve Leslie Anne adında üç çocuğu olan Gene Hackman, Arakawa ile 1991 yılında evlenmişti.
Hangi filmlerde oynadı?
Hackman'ın rol aldığı 100'den fazla film arasında, John Grisham'ın 1996 tarihli romanının uyarlaması olan film Runaway Jury, Francis Ford Coppola imzalı The Conversation, Wes Anderson'ın yönettiği The Royal Tenenbaums gibi yapımlar bulunuyor.
Beyazperdedeki son rolünü 2004 yılında Welcome to Mooseport filminde oynadı ve aynı yıl oyunculuktan emekli olduğunu açıklamıştı.