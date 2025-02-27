"The French Connection" filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını almıştı.

Santa Fe dışında yaşayan Hackman iki kez evlendi. 2017'de ölen eski eşi Faye Maltese'den Christopher, Elizabeth Jean ve Leslie Anne adında üç çocuğu olan Gene Hackman, Arakawa ile 1991 yılında evlenmişti.