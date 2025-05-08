Aynı şekilde, şu sıralar yine 'Alya' karakterinin taktığı 'Anka kuşlu kolye' de oldukça rağbet görüyor. Dizi biter bitmez insanlar mesaj atmaya başlıyor, ‘Alya'nın kolyesi var mı', 'Narin'in taktığı küpe elinizde mevcut mu' diye sorular geliyor. Eğer elimizde hazırı varsa hemen satışa sunuyoruz, yoksa atölyede özel olarak ürettiriyoruz. Alya'nın taktığı kolye şu an 300 lira. Küpeler de yaklaşık 350 lira. Altın kemerlerimiz ise 1650 liradan satışta. Tabii bu fiyatlar işçiliğe, kullanılan taşlara ve tokanın büyüklüğüne göre değişiyor" diye konuştu.