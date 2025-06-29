Görme Biçimleri

Dondurmam kaymakHayat ne kadar zor olursa olsun bir mola onu eşsiz bir tecrübeye dönüştürebilir. Afganistan’ın Badakşan bölgesindeki Baharak’ta çocuklar dondurmanın keyfini çıkarıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun dondurma arkadaşlarla güzeldir.. (Fotoğraf Omer ABRAR / AFP)

Görmek için öncelikle gözlerimizin açık olması gerekir. Ama bu görmüş olmak için yeterli değildir. Görmek aynı zamanda önemsemek, unutmamak, harekete geçmek gibi sonuçları da beraberinde getirmelidir. Bu biçimdeki bir görme, eylem olarak hayata anlam katar, varoluşun bir parçası haline gelir.

1 /5 Küçük hayatlar Duvardaki büyük resmin altında ufacık kalmış kadın yürümeye devam ediyor. Fotoğrafçı belli ki bu anı yakalamak için özel çaba göstermiş. Elinde termosuyla sıcağa karşı kendini korumaya çalışıyor. Binaların büyüklüğü mesajların eziciliği onu bir özne olmaktan çıkarsa da yürümeye devam ediyor. Büyük iddiaların altında çaresiz kalan insanlığın New York’taki özeti. (Fotoğraf TIMOTHY A. CLARY / AFP)

2 /5 Balfour’un torunları İsrail problemi İngiltere’nin dünyaya armağan ettiği insani bir kriz. Londra sokaklarında bu tarihi yanlışı düzeltmek için sesini yükseltenler İngiliz hükumetini temsil eden polisler tarafından engelleniyor. İngiltere kolonyal mirasının sorunlarıyla kendi sokaklarında karşılaşmaya devam ediyor. (Fotoğraf HENRY NICHOLLS / AFP)

3 /5 Yarın yok İsrail’de yapılan kamuoyu araştırmaları ülkenin büyük çoğunluğunun Gazze’deki katliama onay verdiğini gösteriyor. Ölen çocuklar çoğu Yahudinin vicdanını sızlatmıyor. Dünya çaresiz, ülkeler etkisiz, çocuklar yarınsız. Gazzelilerin Gazze’de kendilerinden başka kimsesi yok. (AA)

4 /5 Kirli oyun Rus saldırıları Ukrayna’da yıkıma sebep olmaya devam ediyor. Gazze’deki kadar can kaybı olmasa da yitip giden her insan geride ince bir sızı bırakıyor. Binanın önüne kayıpları anmak için bırakılan oyuncak, nasıl kirli bir savaş yaşandığını sembolize ediyor. Barış uzakta, acılar yakında, çok yakında. (Fotoğraf: Genya SAVILOV / AFP)