Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sözlerine Sultan Nur Ulu'dan ters köşe: 'Gözümün önünde yaptı'

"KARDEŞİMİ BANA DÜŞMAN EDEMEZLER"

"Kardeşiniz Tuğberk savcılık ifadesinde; "Ablamın 10 lafından 9'u yalandır" dedi. Bu sözler için ne dersiniz?" sorusunu da yanıtsız bırakmayan Gülter, şu ifadeleri kullandı:

"Et tırnaktan ayrılmaz onun da ne kadar zor süreç geçirdiğinin farkındayım. Bu toplum beni katil ilan etti ama kardeşimi bana düşman edemezler. Ablası onu çok seviyor. O da bunu biliyor. Ben Güllü'nün, annemin kızıyım. Onun gibi güçlü duracağım. İlahi adalet er ya da geç yerini bulacak. Süreç ne kadar sürerse sürsün, ben pes etmeyeceğim."