Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sözlerine Sultan Nur Ulu'dan ters köşe: 'Gözümün önünde yaptı'

Haftalardır magazin gündemini etkisi altına alan ünlü sanatçı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, annesini öldürmekle suçlanarak tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter cezaevinden ilk kez konuştu. Yaşadıklarını 'zulüm' olarak nitelendiren Gülter'in 'Koynumda ağladı' sözlerine Sultan Nur Ulu’dan çarpıcı yanıt geldi.
Ünlü sanatçı Güllü'nün evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybetmesi, magazin gündemini adeta sarstı. 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde gerçekleşen olayda, ünlü sanatçı 5'inci katta yer alan evinin kapalı terasından düşerek hayatını kaybetti.
52 yaşındaki sanatçının şüpheli ölümünün ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter cinayet zanlısı olarak tutuklandı.
Şüpheli ölüme dair soruşturma devam ederken, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, cezaevinden ilk kez konuştu.
"ZULMÜN BAŞLANGICI O! ONU ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"
Habertürk'e açıklamalarda bulunan Gülter, "Cinayet suçlamasından aklanacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusu karşısında açtı ağzını yumdu gözünü.
Annesinin patronu Ferdi Aydın'a ateş püsküren Gülter, şöyle konuştu:
"Bu ağır iftiraların, toplum tarafından uğradığım zulmün başlangıcı Ferdi Aydın ve ona inananlardır. Onu Allah'a havale ediyorum. İnancım tam. Bunu en çok annem rahat uyusun diye ve kızım için sabırsızlıkla bekliyorum. Benim vicdanım çok rahat lakin beni buraya sokan, linç eden, susacağımı ya da susturabileceklerini zanneden insanların vicdanı rahat mı?"
"HAYAL KIRIKLIĞI, ACI VE KALBİMDE BÜYÜK BİR YARA"
Gülter, dosyada adı geçen ve itirafçı olduğu iddia edilen arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da sessizliğini bozdu. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Gülter, "Benden korkan Sultan aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı. Ondan bunu asla beklemiyordum. Hayal kırıklığı, acı ve kalbimde açtığı büyük bir yara. Beni de yönlendirmeye çalıştılar. Ben günah almam" diye konuştu.
"KAMERA TAKILDIĞI GÜN EVDE DEĞİLDİM"
Güllü'nün evine kamera taktırıldığı yönündeki iddialara da değinen Tuğyan Ülkem Gülter, söz konusu gün evde olmadığını söyleyerek "Evdeki kapıya kamera takılırken evde yoktum. Kardeşim, teknolojik şeylerle ilgilenirdi. Annem, sanatçı arkadaşının evinde görüyor ve bizim eve de taktırıyor" şeklinde konuştu.
"BENİ SUÇLAYANLARI ANNEME ŞİKAYET ETTİM"
Gözaltına alındığı aynı gün annesinin mezarını ziyaret eden Gülter, "Saatlerce kaldım. Bağırarak bana 'katil' dediler diye ağladım. 'Kalk' dedim ya da 'beni de al' dedim. Susmuyorlar, suçluyorlar dedim. İnanmıyorlar, inanmayacaklar dedim. Sizlerin duymasını istemedim, o çığlıkları attım. Aslında ben beni suçlayanları, anneme şikâyet ettim" sözleriyle duygusal anlar yaşadı.
"KARDEŞİMİ BANA DÜŞMAN EDEMEZLER"
"Kardeşiniz Tuğberk savcılık ifadesinde; "Ablamın 10 lafından 9'u yalandır" dedi. Bu sözler için ne dersiniz?" sorusunu da yanıtsız bırakmayan Gülter, şu ifadeleri kullandı:
"Et tırnaktan ayrılmaz onun da ne kadar zor süreç geçirdiğinin farkındayım. Bu toplum beni katil ilan etti ama kardeşimi bana düşman edemezler. Ablası onu çok seviyor. O da bunu biliyor. Ben Güllü'nün, annemin kızıyım. Onun gibi güçlü duracağım. İlahi adalet er ya da geç yerini bulacak. Süreç ne kadar sürerse sürsün, ben pes etmeyeceğim."
SON GELİŞME: SULTAN NUR ULU'DAN YANIT GELDİ
Tuğyan Ülkem Gülter’in cezaevinden yaptığı açıklamaların ardından Sultan Nur Ulu da sessizliğini bozdu. Tansiyon yükselirken Ulu, henüz kapsamlı bir açıklama yapmayacağını söyledi ancak dikkat çeken bir cümle kurdu.
Tuğyan Ülkem Gülter'in söylediklerine karşılık veren Ulu, "Tuğyan’ın bütün iddialarına tek tek verecek cevabım var ama zamanını bekliyorum. Gözünüzün önünde annesini atan bir insan yanınızda olsaydı, siz bir refleks yapabilir miydiniz?" ifadelerini kullandı.