Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralanıyor gözler iddianamede: Adli Tıp raporundan çarpıcı detay çıktı

Tuğyan’dan dikkat çeken savunmalar

"Annemi öldürmek için bir katil bulur musun" ve "Yeter artık ben kendimi öldüreceğim, annemi öldüreceğim" gibi mesajların ortaya çıkmasının ardından ifade veren Tuğyan Ülkem Gülter ise söz konusu yazışmaların annesiyle yaşadığı geçici bir kırgınlık dönemine ait olduğunu söyledi. Annesiyle kısa süre sonra barıştıklarını belirten Gülter, olay gecesi yaşananların tamamen bir kaza olduğunu savundu.

"Ben yaptım ama çok pişmanım abla"

Dosyadaki en sarsıcı iddialardan biri tanık Bircan D.’den geldi. Savcılık ifadesinde cenazeden sonra Tuğyan’ın kendisine, "Abla iyi ki o zaman beni durdurmuşsun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla" dediğini öne sürmüştü. Bu ifade soruşturmanın yönünü değiştiren beyanlardan biri oldu.