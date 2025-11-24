Güllü'nün sır ölümünde yeni gelişme: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ilk kez o mesajların perde arkasını anlattı

Kan donduran mesajların arkasındaki gerçek

Her şeyi tek tek anlatan Tuğyan, "Bircan ile cenazeden sonraki gün bir araya geldik. Yemek yedirmeye çalıştı bana. 'Ben senin ablanım, ben senden eminim' dedi. Aramız hiç bozulmadı. 13.gün yanımıza geliyor, bizimle beraber kalıyor. Daha sonraki süreçte biz bir ay dışarı çıkmadık. Bir gün Bircan abla beni aradı. Neden evdesiniz diye sordu. Arabaya atlayıp Bircan ablaya gittik, sonra aşağıya indi. Abla nereye gideceğiz dedim, bizi arkadaşlarının yanına götürdü. Sonra Yalova'ya döndük. Yolda bizi aradı 'Ferdi beni oğlumu öldürmekle tehdit ediyor' diye.