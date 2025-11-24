Güllü'nün sır ölümünde yeni gelişme: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ilk kez o mesajların perde arkasını anlattı

Ünlü şarkıcı Güllü’nün balkondan düşerek yaşamını yitirmesiyle başlatılan soruşturma derinleşiyor. Şüpheli ölümün ardından “annesinin ölmesini istediği” mesajların ortaya çıkmasıyla dikkatleri üzerine çeken kızı Tuğyan Ülkem Gülter, ilk kez konuşarak o mesajların ardındaki gerçeği açıkladı.
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı ‘Güllü’ olarak bilinen Gül Tut'un şüpheli ölümünün ardından ortaya çıkan iddialar gündemdeki yerini koruyor. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in, 'annesinin ölmesini istediği' mesajları ortalığı karıştırmıştı.
Tuğyan o mesajların ardındaki gerçeği ilk kez açıkladı. Neler Oluyor Hayatta programına konuştu.
Kan donduran mesajların arkasındaki gerçek
Her şeyi tek tek anlatan Tuğyan, "Bircan ile cenazeden sonraki gün bir araya geldik. Yemek yedirmeye çalıştı bana. 'Ben senin ablanım, ben senden eminim' dedi. Aramız hiç bozulmadı. 13.gün yanımıza geliyor, bizimle beraber kalıyor. Daha sonraki süreçte biz bir ay dışarı çıkmadık. Bir gün Bircan abla beni aradı. Neden evdesiniz diye sordu. Arabaya atlayıp Bircan ablaya gittik, sonra aşağıya indi. Abla nereye gideceğiz dedim, bizi arkadaşlarının yanına götürdü. Sonra Yalova'ya döndük. Yolda bizi aradı 'Ferdi beni oğlumu öldürmekle tehdit ediyor' diye.
Tuğyan Ülkem Gülter’in yakın arkadaşı Bircan Dülger ifadesinde, 'Tuğyan bana dönüp annemi ittim öldürdüm çok pişmanım' demişti. Tuğyan bu sözlere, "Kendisinin attığını iftirayı kabul etmiyorum. Neden Ferdi ile tanıştıktan sonra gündeme getirdin? Bunun karşılığında ne aldın" diyerek yanıt verdi.
"Oğlumu öldürmekle tehdit ediyorlar"
Biz Yalova'ya gittik. Bircan abla telefonla arayıp 'oğlumu öldürmekle tehdit ediyorlar' dedi. Benden daha sonra para istedi, 'savcılığa şikayet edeceğim' dedi. Arabaya biniyoruz daha sonra avukatın yanına gidiyoruz. Benim annem Bircan hanımdan nefret ederdi. Senin oğlun uyuşturucu batağına düştüğünde benden nasıl yardım istedin? Adalet önünde hesap vereceksin.
"Anneme elimi kaldırmadım"
Akşam kavga edip sabah aynı sofraya oturuyoruz biz. O mesajlar aylar öncesine ait. Ben annemden neden nefret edeyim? İnsan sinirlendiğinde bu sözleri söyleyebilir. Ben anneme hiç elimi kaldırmadım" ifadelerini kullandı.