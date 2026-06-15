Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Bugün hava nasıl olacak? 5 Haziran 2026 hava durumu raporu

Bugün hava nasıl olacak? 5 Haziran 2026 hava durumu raporu

Tuğba Güner
08:3515/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Haziran Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde serin ve yağışlı hava etkisini kaybediyor, yeni haftayla birlikte hava yeniden ısınıyor. Sıcaklıkların hafta ortasına kadar artarak mevsim normallerine ulaşması beklenirken, perşembe günü Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava birçok bölgede etkisini gösterecek.

Meteoroloji, 15 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Adana, Osmaniye, Hatay, Rize, Trabzon, Erzurum, Kars ve Van'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Trakya kesimi parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


BURSA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık


ÇANAKKALE °C, 29°C

Az bulutlu ve açık


İSTANBUL °C, 26°C

Az bulutlu ve açık


KIRKLARELİ °C, 32°C

Pazçalı bulutlu


EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

Az bulutlu


DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık


MANİSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık


MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık


AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kaharammaraş'ın güneybatısı ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 


ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı


ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu


BURDUR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu


HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu 


ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu


ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu


KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu


BATI KARADENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu


DÜZCE °C, 30°C

Az bulutlu


KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu


ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Ordu çevreleri ile Giresun kıyıları dışında) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu


RİZE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 


SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu


TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 


DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KARS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


MALATYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu


VAN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı bulutlu


MARDİN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu


SİİRT °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu


ŞANLIURFA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

TÜM İLLERDEKİ HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

#hava durumu
#meteoroloji
#yağış
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 20 bin konut satışı peşin alımlarda yüzde kaç indirim var? Kurasız TOKİ evleri peşinat, vade ve aylık taksit tutarları tek tek hesaplandı