MARMARA

Trakya kesimi parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





BURSA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık





ÇANAKKALE °C, 29°C

Az bulutlu ve açık





İSTANBUL °C, 26°C

Az bulutlu ve açık





KIRKLARELİ °C, 32°C

Pazçalı bulutlu





EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

Az bulutlu





DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık





MANİSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık





MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık





AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kaharammaraş'ın güneybatısı ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı





ANTALYA °C, 28°C