Hem kaynaştılar hem eğlendiler: Huzurevi sakinleri Bayburt’ta keyifli bir gün geçirdi

Huzur Bocce Ligi kapsamında Bayburt’a gelen Elazığ Gazi Huzurevi sakinleri, Bayburt Memnune Evsen Huzurevi’nde ağırlandı. Çiğ köfte partisinden halaya uzanan etkinliklerde iki huzurevindeki yaşlılar hem kaynaştı hem moral depoladı.
Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, çiğ köfte partisiyle başladı. Ardından oturma alanında müzik eşliğinde oyunlar oynandı, halaylar çekildi. Bayburt ve Elazığ huzurevlerinin sakinleri, şarkı ve türküler söyleyerek, keyifli anlar yaşadı.
Kurum personelleri gün boyu yaşlılarla ilgilenirken, etkinlikler hem hatıraları tazeledi hem de yeni dostluklara zemin hazırladı.
Etkinlikte şarkı söyleyen huzurevi sakini Birsen Berk, gecenin kendileri için moral olduğunu belirtti. Çiğ köfte partisinden halaya kadar farklı aktivitelere katıldığını söyleyen Berk, "Bu akşam yılbaşı kutlaması gibi çok güzel bir ortam vardı. Çiğ köfte partisi yaptık, halaylar çektik, şarkılar söyledik. Ben de şarkı söyledim. Gerçekten süper bir gece oldu" şeklinde konuştu.
Huzurevi sakinlerinden Recep Andoğlu, huzurevinde etkinliklerin olduğunu, hep birlikte takım halinde eğlendiklerini dile getirdi. Andoğlu, bocce maçının dostluk içinde geçmesini temenni ederek, "Huzurevinde etkinliklerimiz oluyor ve hep birlikte, takım halinde eğlenebiliyoruz. Huzurevinde eğleniyoruz. Yarın bocce maçımız, umarım kazanırız. Biz Bayburt olarak kazanmayı istiyoruz. Açıkçası eğlence içerisinde maçın centilmence geçmesini diliyorum. Umarım günlerimiz bu şekilde geçer" ifadelerini kullandı.
Andoğlu, dostluk ortamının kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.
Programa katılarak, huzurevi sakinlerini yalnız bırakmayan Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse, Elazığ’dan gelen huzurevi sakinlerinin Bayburt huzurevi ekibiyle bocce müsabakasına çıkacağını vurguladı. Etkinliğin motivasyon amaçlı düzenlendiğini ifade eden Köse, "Elazığ’dan gelen misafirlerimiz, yaşlılarımızla bocce maçı yapacak. Maç öncesi moral ve kaynaşma amacıyla arkadaşlarımız tarafından müzikli bir eğlence tertip edildi" dedi.
Program, Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Murat Köse’nin koordinasyonuyla hazırlandı. Kurum yönetimi, yaşlıların sosyal hayata aktif katılımını destekleyen bu tür etkinlikleri yıl boyunca sürdürmeyi planlıyor. Etkinlik boyunca Köse ve huzurevi personeli, yaşlılara eşlik ederek, onların keyifli bir gün geçirmesini sağladı.