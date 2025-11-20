Hem kaynaştılar hem eğlendiler: Huzurevi sakinleri Bayburt’ta keyifli bir gün geçirdi

Huzurevi sakinlerinden Recep Andoğlu, huzurevinde etkinliklerin olduğunu, hep birlikte takım halinde eğlendiklerini dile getirdi. Andoğlu, bocce maçının dostluk içinde geçmesini temenni ederek, "Huzurevinde etkinliklerimiz oluyor ve hep birlikte, takım halinde eğlenebiliyoruz. Huzurevinde eğleniyoruz. Yarın bocce maçımız, umarım kazanırız. Biz Bayburt olarak kazanmayı istiyoruz. Açıkçası eğlence içerisinde maçın centilmence geçmesini diliyorum. Umarım günlerimiz bu şekilde geçer" ifadelerini kullandı.





Andoğlu, dostluk ortamının kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.