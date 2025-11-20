Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Hem kaynaştılar hem eğlendiler: Huzurevi sakinleri Bayburt’ta keyifli bir gün geçirdi

Hem kaynaştılar hem eğlendiler: Huzurevi sakinleri Bayburt’ta keyifli bir gün geçirdi

09:3920/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Huzur Bocce Ligi kapsamında Bayburt’a gelen Elazığ Gazi Huzurevi sakinleri, Bayburt Memnune Evsen Huzurevi’nde ağırlandı. Çiğ köfte partisinden halaya uzanan etkinliklerde iki huzurevindeki yaşlılar hem kaynaştı hem moral depoladı.

Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, çiğ köfte partisiyle başladı. Ardından oturma alanında müzik eşliğinde oyunlar oynandı, halaylar çekildi. Bayburt ve Elazığ huzurevlerinin sakinleri, şarkı ve türküler söyleyerek, keyifli anlar yaşadı.


Kurum personelleri gün boyu yaşlılarla ilgilenirken, etkinlikler hem hatıraları tazeledi hem de yeni dostluklara zemin hazırladı.


Etkinlikte şarkı söyleyen huzurevi sakini Birsen Berk, gecenin kendileri için moral olduğunu belirtti. Çiğ köfte partisinden halaya kadar farklı aktivitelere katıldığını söyleyen Berk, "Bu akşam yılbaşı kutlaması gibi çok güzel bir ortam vardı. Çiğ köfte partisi yaptık, halaylar çektik, şarkılar söyledik. Ben de şarkı söyledim. Gerçekten süper bir gece oldu" şeklinde konuştu.


Huzurevi sakinlerinden Recep Andoğlu, huzurevinde etkinliklerin olduğunu, hep birlikte takım halinde eğlendiklerini dile getirdi. Andoğlu, bocce maçının dostluk içinde geçmesini temenni ederek, "Huzurevinde etkinliklerimiz oluyor ve hep birlikte, takım halinde eğlenebiliyoruz. Huzurevinde eğleniyoruz. Yarın bocce maçımız, umarım kazanırız. Biz Bayburt olarak kazanmayı istiyoruz. Açıkçası eğlence içerisinde maçın centilmence geçmesini diliyorum. Umarım günlerimiz bu şekilde geçer" ifadelerini kullandı.


Andoğlu, dostluk ortamının kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.

Programa katılarak, huzurevi sakinlerini yalnız bırakmayan Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse, Elazığ’dan gelen huzurevi sakinlerinin Bayburt huzurevi ekibiyle bocce müsabakasına çıkacağını vurguladı. Etkinliğin motivasyon amaçlı düzenlendiğini ifade eden Köse, "Elazığ’dan gelen misafirlerimiz, yaşlılarımızla bocce maçı yapacak. Maç öncesi moral ve kaynaşma amacıyla arkadaşlarımız tarafından müzikli bir eğlence tertip edildi" dedi.


Program, Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Murat Köse’nin koordinasyonuyla hazırlandı. Kurum yönetimi, yaşlıların sosyal hayata aktif katılımını destekleyen bu tür etkinlikleri yıl boyunca sürdürmeyi planlıyor. Etkinlik boyunca Köse ve huzurevi personeli, yaşlılara eşlik ederek, onların keyifli bir gün geçirmesini sağladı.

#huzurevi
#yaşlı
#bayburt
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF SINAV TARİHİ 2025: AÖF sınavları ne zaman, güz dönemi vize sınav tarihleri hangi günler?