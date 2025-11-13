İbrahim Tatlıses'in dev serveti için şoke eden karar: Ahmet Tatlıses'in avukatı açıkladı

Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses’in akıl sağlığından şüphe ettiğini öne sürerek açtığı vesayet davasıyla yeniden gündemde. Sosyal medyada davayı İbrahim Tatlıses’in kazandığı yönündeki haberler hızla yayılırken, Ahmet Tatlıses’in avukatı gündeme adeta bomba gibi düşecek bir açıklama yaptı.
İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki tartışmalar yeniden alevlendi.
Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığından şüphe ettiğini öne sürerek vesayet davası açmıştı. Ancak mahkeme, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in akli ve fiziki sağlığının yerinde olduğuna karar vermişti.
İbrahim Tatlıses ise avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirerek,
"Akıl sağlığım yerindedir. Kendi işimi kendim yürütüyorum. Hayatım boyunca emeğimle kazandığım servetimi sorgulamak kimsenin hakkı değildir" ifadelerini kullanmıştı.
'Tarafsız vasi atansın'
Son günlerde davanın İbrahim Tatlıses'in lehine sonuçlandığı iddiaları ortaya atılınca, Ahmet Tatlıses'in avukatı sessizliğini bozarak konuyla ilgili açıklama yaptı. Avukat, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek davanın hala devam ettiğini açıkladı. Aynı zamanda yapılan açıklamada İbrahim Tatlıses'in mal varlığını kötü yönettiği, savurgan davrandığı öne sürüldü. Bu nedenlerle vesayet altına alınmasının talep edildiği, ancak vasi olarak Ahmet Tatlıses'in değil, tarafsız bir kişinin atanmasının istendiği ifade edildi.
İşte Ahmet Tatlıses'in avukatı tarafından yapılan açıklama...