İbrahim Tatlıses'in dev serveti için şoke eden karar: Ahmet Tatlıses'in avukatı açıkladı

'Tarafsız vasi atansın'

Son günlerde davanın İbrahim Tatlıses'in lehine sonuçlandığı iddiaları ortaya atılınca, Ahmet Tatlıses'in avukatı sessizliğini bozarak konuyla ilgili açıklama yaptı. Avukat, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek davanın hala devam ettiğini açıkladı. Aynı zamanda yapılan açıklamada İbrahim Tatlıses'in mal varlığını kötü yönettiği, savurgan davrandığı öne sürüldü. Bu nedenlerle vesayet altına alınmasının talep edildiği, ancak vasi olarak Ahmet Tatlıses'in değil, tarafsız bir kişinin atanmasının istendiği ifade edildi.