İETT'de unutulan binlerce eşya açık artırmayla satıldı: Meraklıları şehir dışından geldi

'TABLETLER, GÖZLÜKLER, KASKLAR BANA KISMET OLDU'





Metin Şat, “Telefon grubunu ben aldım. Tabletler, gözlükler, kasklar bana kısmet oldu. Şükür güzel geçti. Hemen hemen hepsini ben topladım. Burada bu tür yerlerden aldığımız ürünleri Göktürk'te satışa sunuyoruz. Siz vatandaşlarımıza en uygun fiyata ulaştırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.





'BENİM EN ÇOK ELEKTRONİK KULAKLIKLAR İLGİMİ ÇEKTİ'





Kaan Erdoğan, “ Bizim için güzel geçti beklediğimiz gibi geçti. İhalede kulaklıkları aldık, laptopları, el aletlerini, kişisel bakım aletlerini, onların alımını gerçekleştirdik. Benim en çok elektronik kulaklıklar fazla ilgimi çekti. Onun için biraz daha fazla gayret gösterdim" dedi.