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Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti

Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti

08:5823/06/2026, Salı
IHA
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ıhlamur toplamak için merdivenle ağaca çıkan 68 yaşındaki bir kişi, dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Kendisinden saatlerce haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedenini kendisini aramak için ormanlıkta dolaşan bir yakını buldu.

Olay, Akyazı ilçesi Pazarköy Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi Edinilen bilgilere göre, 68 yaşındaki Mustafa Bayrak sabah saat 10.00-11.00 sıralarında ıhlamur toplamak amacıyla merdiven yardımıyla ağaca çıktı. Ağaçta çalıştığı esnada dengesini kaybeden Bayrak, zemine düştü.

Ormanlık alanda meydana gelen olayın ardından yaşlı adam uzun süre fark edilmedi. Akşam saatlerinde doğru Bayrak’tan haber alamayan bir yakını, durumdan şüphelenerek kontrol etmek amacıyla bölgeye gitti.


Bayrak’ı ağacın altında yerde hareketsiz halde bulan yakını, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Mustafa Bayrak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Mustafa Bayrak’ın cansız bedeni, gerekli işlemler yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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