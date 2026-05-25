Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
İl il Kurban Bayramı saatleri 2026: Diyanet Ankara, İstanbul, İzmir bayram namazı vakti kaçta?

İl il Kurban Bayramı saatleri 2026: Diyanet Ankara, İstanbul, İzmir bayram namazı vakti kaçta?

09:5725/05/2026, Monday
Diğer
Sonraki haber

Bayram sabahı camilere akın edecek olan milyonlarca vatandaş 'bayram namazı saat kaçta?'sorusuna yanıt arıyor. Diyanetin takvimine göre İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı vakitleri haberimizde.

İstanbul: 06:12


Ankara: 05:59


İzmir: 06:25

Adana: 05:55


Adıyaman: 05:42


Afyonkarahisar: 06:11


Ağrı: 05:18


Aksaray: 05:57

Amasya: 05:45


Antalya: 06:14


Ardahan: 05:17


Artvin: 05:20


Aydın: 06:23

Balıkesir: 06:19


Bartın: 05:57


Batman: 05:30


Bayburt: 05:28


Bilecik: 06:10

Bingöl: 05:31


Bitlis: 05:25


Bolu: 06:02


Burdur: 06:14


Bursa: 06:13

Çanakkale: 06:24


Çankırı: 05:54


Çorum: 05:49


Denizli: 06:19


Diyarbakır: 05:34


Düzce: 06:03

Edirne: 06:20


Elazığ: 05:36


Erzincan: 05:33


Erzurum: 05:25


Eskişehir: 06:08

Gaziantep: 05:47


Giresun: 05:34


Gümüşhane: 05:31


Hakkari: 05:20


Hatay: 05:54

Iğdır: 05:14


Isparta: 06:13


Kahramanmaraş: 05:48


Karabük: 05:57


Karaman: 06:03

Kars: 05:16


Kastamonu: 05:52


Kayseri: 05:51


Kilis: 05:49


Kırıkkale: 05:56

Kırklareli: 06:17


Kırşehir: 05:55


Kocaeli: 06:08


Konya: 06:05


Kütahya: 06:11

Malatya: 05:40


Manisa: 06:23


Mardin: 05:33


Mersin: 05:59


Muğla: 06:23

Muş: 05:27


Nevşehir: 05:54


Niğde: 05:56


Ordu: 05:36


Osmaniye: 05:51

Rize: 05:26


Sakarya: 06:06


Samsun: 05:42


Şanlıurfa: 05:41


Siirt: 05:27

Sinop: 05:45


Şırnak: 05:26


Sivas: 05:42


Tekirdağ: 06:18


Tokat: 05:43


Trabzon: 05:29

Tunceli: 05:34


Uşak: 06:15


Van: 05:20


Yalova: 06:11


Yozgat: 05:51


Zonguldak: 05:59

#Diyanet
#Ankara
#İstanbul
#İzmir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Toplu sözleşme zammının iptali red mi edidi? 2026-2027 toplu sözleşmede son durum