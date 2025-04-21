İlk açıklamasında iyi olduğunu söyleyen Berk Atan'dan hayranlarını üzen haber: Kaburgasındaki kırıklar akciğerine batarak söndürdü

Bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Berk Atan, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaparak sevenlerini bilgilendirdi.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen "Gönül Dağı" dizisinde rol alan ünlü oyuncu Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Eskişehir Şehir Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Saat 20.30'da acil servise girişi yapılan Berk Atan'da kaburga kırığı tespit edildi. Göğüs Cerrahı Dr. Gökhan Guneren tarafından saat 21.30'da KVC yoğun bakıma yatışı yapıldı. Durumu stabil ama ağrısı çok. Aybike Sağlam'ın ise tetkikler sonucu vertebra frakturu tespit edildi. Saat 23.30'da opere edildi. Beyin Cerrahi 1 Servisi'nde Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Adem Kurtuluş tarafından takip ediliyor. Genel durumu stabil" denildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Yaşanan kaza sonrası sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamasını aynı gün yapan Berk Atan, yeni bir açıklama daha yaptı.
Sevenleri tarafından mesaj yağmuruna tutulan ünlü oyuncu, son paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
''Arkadaşlar son durumu doğrudan benden duymanız için buradan paylaşmak istedim. Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçalarının akciğere batması sonucu gelişen kanama ve ciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla dren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor. Dualarını, güzel dileklerini esirgemeyen, arayan, soran herkese minnettarım. Bin kez Allah razı olsun. Başta Eskişehir Valisi, İl Sağlık Müdürü ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nin kıymetli sağlık çalışanlarına ilk andan itibaren gösterdikleri ilgi ve destek için yürekten teşekkür ederim.''