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İnegöl ve Domaniç'i birbirine bağlıyor: 'Kıvrımlı yollar'ın eşsiz manzarası dronla görüntülendi

İnegöl ve Domaniç'i birbirine bağlıyor: 'Kıvrımlı yollar'ın eşsiz manzarası dronla görüntülendi

10:1217/06/2026, Çarşamba
DHA
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Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan 'kıvrımlı yollar' ve ağaçların eşsiz renkleriyle sürücülere güzel manzara sunan yol, dronla görüntülendi.

Bursa ile Kütahya'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yolların, mevsim renkleriyle oluşturduğu manzara, dronla görüntülendi.

 İnegöl-Domaniç arasındaki 45 kilometrelik yolun 17 kilometresini oluşturan 'kıvrımlı yol', bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ne ulaşıyor. Kütahya'dan Bursa'ya doğru gidenler, Domaniç Dağları'nın manzarasına tanık oluyor.

Sürücüler, yaz mevsiminin gelmesiyle çevresindeki ağaçların yeşilin tonlarına büründüğü manzaranın keyfini çıkararak yolculuk yapıyor.





Yol, manzarasıyla 4 mevsim doğa ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline gelirken, çevresindeki mevsim renkleriyle yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor.



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