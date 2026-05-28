İstanbul'da en çok nereli var? İşte listenin ilk 20 sırasında yer alan iller

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son nüfus verileri, İstanbul’un demografik yapısına ilişkin dikkat çeken detayları ortaya koydu. 2024 yılında megakentin nüfusu 15 milyon 701 bin 602 kişiye yükselirken, İstanbul’da yaşayan Sivaslıların sayısı 759 bin 363’e ulaştı. Böylece Sivas, İstanbul’da en fazla hemşehrisi bulunan il oldu.
İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 910 bin 320 kişi ile Ankara, 4 milyon 504 bin 185 kişi ile İzmir, 3 milyon 263 bin 11 kişi ile Bursa ve 2 milyon 777 bin 677 kişi ile Antalya izledi.
Peki, İstanbul'da en çok nereli var? İşte ilk 20 il:
20- Ağrı – 238.767
19- Diyarbakır – 238.913
18- Bitlis – 251.874
17- Ardahan – 260.669
16- Siirt – 267.286
15- Mardin – 268.520
14- Van – 283.351
13- Erzincan – 301.171
12- Rize – 306.966
11- Kars – 310.589
10- Sinop - 365.868
9- Samsun - 413.585
8- Trabzon - 414.429
7- Malatya - 421.637
6- Erzurum - 460.356
5- Tokat - 475.035
4- Giresun - 484.308
3- Ordu – 520.192
2- Kastamonu - 545.503
1- Sivas - 758.939