Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
İstanbul'da en çok nereli var? İşte listenin ilk 20 sırasında yer alan iller

İstanbul'da en çok nereli var? İşte listenin ilk 20 sırasında yer alan iller

10:0528/05/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son nüfus verileri, İstanbul’un demografik yapısına ilişkin dikkat çeken detayları ortaya koydu. 2024 yılında megakentin nüfusu 15 milyon 701 bin 602 kişiye yükselirken, İstanbul’da yaşayan Sivaslıların sayısı 759 bin 363’e ulaştı. Böylece Sivas, İstanbul’da en fazla hemşehrisi bulunan il oldu.

İstanbul’un nüfus yapısına ilişkin açıklanan son veriler dikkat çekti. TÜİK verilerine göre kentte yaşayan Sivaslıların sayısı 759 bini aşarken, Kastamonulular ve Ordulular listenin üst sıralarında yer aldı. Megakentin nüfusu ise bir yılda 45 bin 678 kişi arttı.

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 910 bin 320 kişi ile Ankara, 4 milyon 504 bin 185 kişi ile İzmir, 3 milyon 263 bin 11 kişi ile Bursa ve 2 milyon 777 bin 677 kişi ile Antalya izledi.

Peki, İstanbul'da en çok nereli var? İşte ilk 20 il:

20- Ağrı – 238.767

19- Diyarbakır – 238.913

18- Bitlis – 251.874

17- Ardahan – 260.669

16- Siirt – 267.286

15- Mardin – 268.520

14- Van – 283.351

13- Erzincan – 301.171

12- Rize – 306.966

11- Kars – 310.589

10- Sinop - 365.868

9- Samsun - 413.585

8- Trabzon - 414.429

7- Malatya - 421.637

6- Erzurum - 460.356

5- Tokat - 475.035

4- Giresun - 484.308

3- Ordu – 520.192

2- Kastamonu - 545.503

1- Sivas - 758.939

#İstanbul
#Sivas
#nüfus
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 2. dönem 2. ortak sınav tarihleri belli oldu! 7 ve 9. sınıf yazılı sınavlar ne zaman yapılacak?