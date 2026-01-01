Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
İstanbul'da Galata Kulesi'ne Filistin kefiyesi asıldı

İstanbul'da Galata Kulesi'ne Filistin kefiyesi asıldı

13:341/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'ne Gazze soykırımına dikkati çekmek amacıyla Filistin kefiyesi asıldı.

#Galata Kulesi
#Filistin Kefiyesi
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Ankara'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları