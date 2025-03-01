İstanbul'da kan donduran olay: Görüşme isteğini kabul etmeyen kadının yüzüne kezzap attı

'FERYADINA UYANDIK'

Mahalle sakini Bektaş Yıldırım, “O saatlerde işe gidiyorduk. Sesini duydum. Balkona çıktığımda tellerin oradan tutmuştu, bağırıyordu. 'Gözüme birisi bir şeyler attı, gözüm yanıyor' diye feryat ediyor, bağırıyordu. Sonra aşağı indim. Birkaç komşu da gelmişti. Gördük perişan haldeydi. Ondan sonra polisi, ambulansı aradılar. Ben işe gittim. Hastaneye kaldırmışlar bildiğimiz bu kadar. Kimin attigini bilmiyoruz, görmedik. Sadece attıktan sonra olaydan sonra onun feryatına uyandık. Polis kamerası olan evlere girdi, kameradan baktı" dedi.