İstanbul'daki hava kirliliği mayısta geçen yıla göre yüzde 8 azaldı

"Hava kalitesinin artırılması için vatandaşların da katkı sağlaması gerekir"

Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'un 6 milyon aracın trafiğe kayıtlı olduğu bir şehir olduğunu, her gün binlerce kişinin Avrupa Yakası'ndan Anadolu'ya, Anadolu Yakası'ndan da Avrupa'ya hareket ettiğini söyledi.





Gün içerisinde bazı yolların neredeyse 24 saat yoğun trafiğe maruz kaldığını belirten Toros, araçlardan kaynaklanan çeşitli kirleticilerin atmosfere karıştığını, bunların yoğun olduğu dönemlerde insan sağlığına daha fazla zarar verdiğini dile getirdi.