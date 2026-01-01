Japon sanatçı 12 bin 500 kilometreden bağlama tutkusu için Türkiye’ye geliyor

‘BU DOSTLUĞU TURİZM ELÇİLİĞİNE DÖNÜŞTÜRMEYİ HAYAL EDİYORUZ’





Japon sanatçının Türk müziğini sevdiğini de söyleyen Şen, “Türkiye’yi çok seviyor ama en büyük tutkusu müzik ve türküler. Türküleri keşfettiğinde adeta büyülendiğini söylüyor. Çünkü klasik müzikte ya da başka türlerde olmayan, koma dediğimiz ara seslerin türkülerde çok etkili kullanıldığını ve bunun çok güzel tınladığını ifade etti. Ben de bununla gurur duydum. Kendi kültürü olmayan bir alanda bu kadar hakim, bu kadar donanımlı ve gönüllü olması beni çok etkiledi. Birkaç gün önce Türkiye’ye geldi ve birlikte bir sahne programı yaptık. Onunla müzik yapmak benim için gerçekten çok keyifliydi. Bir sonraki gelişinde Kapadokya bölgesinde bir proje gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kapadokya’dan ona çok bahsettim; çünkü İstanbul dışında Türkiye’de henüz başka bir yer görmediğini söyledi. Ancak bir sonraki gelişinde Kapadokya’da birlikte etkinlikler yapacağımıza dair söz verdi. En çok Sultan Sazlığı’nı ve Soğanlı’yı merak ettiğini söylüyor. Çünkü ona bir Soğanlı bebeği hediye ettim. Bu ona çok otantik ve çok güzel geldi. Biz Takeshi ile bir dostluk köprüsü, bir gönül bağı kurduk ve bu dostluğu bir turizm elçiliğine dönüştürmeyi hayal ediyoruz. Umarım gerçek olur” ifadelerini kullandı.