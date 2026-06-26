200'e yakın filmde rol aldı





Yaklaşık 200'e yakın sinema filminde rol alan İnanır, "5. Altın Koza Film Festivali"nde başrolünü Filiz Akın'la paylaştığı "Utanç" (1973) adlı filmle "En İyi Erkek Oyuncu" seçildi.





Başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 tarihli "Yılanların Öcü" adlı filmle ise 1986'da Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.





İnanır, 1990'da "Medcezir Manzaraları "adlı film ile de "3. Ankara Film Festivali"nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında ödüle değer görüldü. 40. Siyad Türk Sineması Ödülleri'nde "Onur Ödülü" ve 37. Antalya Film Şenliği'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" aldı.





Kariyerinde ayrıca birçok ödüle sahip olan usta oyuncu, 2000'de Sinan Çetin imzalı "Komser Şekspir" adlı filmle izleyiciyle buluştu. Uzun bir aradan sonra da 2003'te "Gönderilmemiş Mektuplar" adlı filmde Türkan Şoray'la yeniden bir araya geldi.





Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili, bu filmle de büyük ilgi topladı. İnanır, 2005'te ise Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, "Sinema Bir Mucizedir" adlı yapımda oynadı. Oynadığı filmlerin içeriği konusunda da etkili olan İnanır, genellikle onurlu, özverili ve güçlü erkek tiplerini canlandırdı.