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Kadir İnanır ve Soner Arıca'yı yürekten yaralayan ölüm: Birçok kişi mesaj yolladı

Kadir İnanır ve Soner Arıca'yı yürekten yaralayan ölüm: Birçok kişi mesaj yolladı

14:5623/06/2026, Salı
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Ünlü sanatçı Soner Arıca'nın annesi ve başarılı oyuncu Kadir İnanır'ın ablası, hayatını kaybetti. Kadir İnanır ve Soner Arıca'yı yürekten yaralayan ölüm, gündemde büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi ünlü isimlere mesaj yollarken, sevenleri de derinden etkiledi.

KADİR İNANIR VE SONER ARICA'YI YÜREKTEN YARALAYAN ÖLÜM!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Kadir İnanır ve 90'lı yılların sevilen ismi Soner Arıca'nın annesi, Altun Arıca 95 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü isimlerin annesi ve ablası olan Altın Arıca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde vefat etti. Kamuoyundan edinilen bilgilere göre, acı haber aileyi derin bir hüzne boğdu. Altun Arıca'nın vefatı, yakın çevresinde büyük bir üzüntüye neden oldu.

BİRÇOK KİŞİ MESAJ YOLLADI

Kadir İnanır ve Soner Arıca'nın yürekten yaralayan acı haber, sanat camiasını da derin bir hüzne boğdu. Ünlü isimlerin sevenleri ve sanat dünyasından bir çok isim başsağlığı mesajlarını yolladı.

Sabah Gazatesi'ne göre, Altun Arıca'nın vefatı, yakın çevresinde büyük bir üzüntüye neden oldu. Fatsa'da toprağa verilecek olan Altun Arıca'nın cenazesi yarın olacak.

ALTUN ARICA KİMDİR?

Altun Arıca, sanat dünyasında dikkat çeken isimlerin akrabası olarak biliniyor. Sanatçı Soner Arıca'nın annesi, Kadir İnanır'ın ablası, merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi olarak kamuoyunda yer alıyor.

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