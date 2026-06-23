Kadir İnanır ve Soner Arıca'yı yürekten yaralayan ölüm: Birçok kişi mesaj yolladı

Ünlü isimlerin annesi ve ablası olan Altın Arıca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde vefat etti. Kamuoyundan edinilen bilgilere göre, acı haber aileyi derin bir hüzne boğdu. Altun Arıca'nın vefatı, yakın çevresinde büyük bir üzüntüye neden oldu.