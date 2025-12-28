Ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Pazartesi tarihinde bazı illerde eğitime ara verildiği aktarıldı. Eğitime ara verilen illerin listesi şu şekilde: Van, Şırnak, Zonguldak, Düzce, Bolu, Bartın...
DÜZCE
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hafta sonu boyunca vilayetimiz genelinde etkili olan ve meteorolojik tahminlere göre yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda 29 Aralık 2025 Pazartesi, vilayetimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile (sağlık, güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği ilgili birimler tarafından değerlendirilerek planlanacaktır) malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz.” ifadeleri kullanıldı.
ZONGULDAK
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, şehir genelinde etkili olan ve etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu imzasıyla yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda fırtına ve kar yağışının yarın sabah saatlerinde etkisini artıracağı belirtildi. Vatandaşların ve öğrencilerin güvenliği için alınan tedbirler kapsamında, il genelindeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.
VAN
Etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir genelinde 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitime ara verildi. Konuya ilişkin Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır.0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
ŞIRNAK
Valilikten yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.
BOLU
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.
BARTIN
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde hafta sonu etkili olan ve meteorolojik verilere göre bu gece yarısından itibaren etkisini daha da artırması beklenen kuvvetli kar yağışı, fırtına ve buzlanma riski nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, rehabilitasyon merkezleri, çocuk kulüpleri, gündüz bakimevleri, özel kurslar ve Kur’an kursları) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, malul ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, "Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.