Karacabey’de ıhlamur hasadı yoğun mesaiyle sürüyor

Bu yıl ıhlamur ormanlarındaki verimin geçen yıllara göre daha iyi olduğunu belirten Zikri Şahin (66) ise kesimin bilinçli kişilerce yapılması gerektiğini vurguladı.





Şahin, ağaç yüksekliğinin 30-40 metreye kadar çıkabildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Biraz zorlanıyoruz. Ağaca çıkıp dalları buduyoruz. Kadınlar da ıhlamuru topluyor. Ağacı budamanın da tekniği var. Elini, ayağını kesenler oldu. Tehlikeli bir iş. Ihlamur toplama işi zor. Herkesin işi değil, bilinçli yapmak lazım. Tecrübe edinmeden ağaca çıkamazsın, bakmakla yetinirsin. Verim geçen seneye göre çok güzel. Her ağaçta ürün var. Çokta güzel ıhlamur var. Tüccarlar ya da kooperatif eliyle pazarlamasını yaparız. Türkiye'nin her tarafına buradan ıhlamur gider."



