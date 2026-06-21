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Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Mahalle muhtarı geliştirdiği sistemle herkese rahat nefes aldırdı

Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Mahalle muhtarı geliştirdiği sistemle herkese rahat nefes aldırdı

09:3621/06/2026, Pazar
G: 21/06/2026, Pazar
IHA
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Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde mahalle muhtarlığı yapan Hasan Albayrak, Karadeniz Bölgesi’nin vazgeçilmezi olan çay ve fındık hasatında tüm mahalleliye nefes aldıracak bir çözüm buldu.

Vakfıkebir ilçesine bağlı Kıranköy Mahallesi Muhtarı Hasan Albayrak, uzun yıllardır bölgede çay ve çeşitli tarım ürünlerinin nakliyesini yapıyor. İlerleyen yaşı nedeniyle ağır çuvalları kamyonet kasasına yüklemekte zorlanmaya başlayan Albayrak, bu soruna çözüm bulmak için harekete geçti. Aklındaki projeyi sanayi ustası Ali Baştan ile paylaşan Albayrak’ın fikri, kısa sürede gerçeğe dönüştü.


Damperli kamyonete entegre edilen hidrolik sistem sayesinde, aracın mevcut damper mekanizması vana yardımıyla devre dışı bırakılarak yük kaldırma aparatına dönüştürüldü. Kamyonetin arka bölümüne yerleştirilen hidrolik platforma bırakılan çay ve fındık çuvalları, sistem çalıştırıldığında insan gücüne ihtiyaç duyulmadan doğrudan kasaya aktarılıyor.

Sisli yayla yollarında ve engebeli arazilerde yoğun mesai yapan üreticiler için geliştirilen sistem, özellikle hasat dönemlerinde iş gücü kaybını azaltırken, yaşlı üreticilerin ağır yük kaldırmasının da önüne geçiyor.



Sanayi ustası Ali Baştan, mekanizmanın örneği görmediklerini belirterek, "Muhtarımız yanıma gelip durumu anlattı. Plan ve proje çizdik. Yavaş yavaş başladık. İlk yaptığımızda problemler oldu ama sonrasında düzelttik. Şimdi yüzde 100 randıman verdi. Odun, ot ne yüklerseniz yükleyin çalışır. İlk kez yaptığımız için proje aşaması uzun sürdü ama şuanda hemen yapabiliriz. Bunun başka bir örneğini bugüne kadar görmedik. Sadece bir plan yaptık ortaya bu çıktı. Bu icadı ilk biz yaptık. İsteyenler oluyor" dedi.


Kıranköy Mahalle Muhtarı Hasan Albayrak ise, yük kaldırma sıkıntısından kurtulduklarını dile getirerek, "Bu yörede yıllardır esnaflık yapıyorum. Yıllardır nakliye işi yapıyoruz yük kaldırmak bir sorun olmuştu. Böyle bir aparat yapmayı düşünerek Ali ustamın yanına gittim. Nasıl yapabiliriz diye istişare yaptık. Uzun uğraşlar sonucu bunu yaptık. Karadeniz Bölgesi’nde bunu yapan yok. İlk biz yaptık. Yüzde 100 randıman verdi. Yük kaldırma sıkıntısından kurtardık. Gücümüz çekmediği için çare aradım. Yükü nasıl arabanın sırtına atabiliriz diye düşünürken böyle bir fikir geldi.

Yük almaya gittiğimizde yaşlı vatandaşlarımız oluyor. Yükleri kaldıramadıkları ve benimde gücüm yetmediği için böyle bir aparat düşündük. Malzemelerini aldıktan sonra kısa sürede yaptık. Çok rahat ettik. Mekanizma şuanda damperli araçlarla kullanılıyor.



 Vanayla çevirerek damperi iptal ettik sadece çevirme aparatına verdik. Hidrolik sistemle kalkıyor. Bu mekanizmaya talep oldu. Bazı arkadaşlarımız bize danışarak yaptı ama kullanıyorlar mı bilmiyorum. Bu mekanizma ile tek kişi bile kamyonetin arkasına yükü atabiliyor. Eşimde bunu kullanıyor. Bana yardımcı oluyor. Bu mekanizma her yükü yükleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.


#hasan albayrak
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